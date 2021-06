Coldplay confirma Music of the spheres en el estreno del vídeo de Higher power

Coldplay continúa dando pasos que nos acercan hasta el lanzamiento de su nuevo proyecto musical. Después de que su fandom resolviera el misterio de su nuevo sencillo, Higher Power, la formación ha presentado oficialmente el videoclip de esta canción que lleva sonando en todo el mundo el último mes y medio.

Y tal y como adelantó The Sun el pasado mes de febrero, el título de este nuevo álbum de estudio, el noveno en la carrera discográfica del cuarteto británico, será Music of the Spheres. Así aparece en el arranque del clip que sirve como títulos de créditos de lo que parece que serán varias entregas sobre la misma idea de un planeta futurista y apocalíptico.

Habrá que esperar para ver si efectivamente Coldplay tiene previsto un concepto visual completo en torno a este lanzamiento. Music of the spheres aparece presentando este Higher power aunque de momento nos seguimos quedando con las ganas de conocer más detalles sobre el mismo y sobre todo una fecha aproximada de lanzamiento.

En la página web del registro de marcas británica se puede comprobar cómo, efectivamente, los cuatro miembros de Coldplay tienen registrada la marca Music of the Spheres no solo para material audiovisual sino también para cartelería, merchandising, marketing, etc.

Dave Meyers está detrás de la dirección del vídeo musical de Higher Power en la que vuelve a aparecer la compañía de baile surcoreana Ambiguous Dance Company. "El vídoe es una metáfora de cómo, justo ahora, todos nos sentimos alienados, removidos de nuestro mundo. Casi como si estuviéramos en un planeta alienígena. Y últimamente encontramos amor por las calles y la euforia se desata desde nosotros hacia la estratosfera de nuestra propia energía y nuestro máximo poder" explicaba el director en la nota de prensa adjunta al estreno del clip.

Si quieres conocer más sobre Kaotika y lo que está por llegar en Music of the spheres, no te pierdas la entrevista que nuestra compañera Cris Regatero le hizo a Coldplay.