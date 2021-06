Willow Smith cumple su sueño de colaborar con su artista favorita de adolescencia: Avril Lavigne

La pequeña del clan de los Smith ya tiene en mente su nueva aventura musical con la que regresará a la primera fila de la actualidad musical. Sin darnos cuenta, Willow Smith está a punto de cumplir los 21 años en este 2021 y lo va a celebrar con un nuevo trabajo discográfico que quiere llevar a lo más alto.

Y para ello ha cambiado su habitual rutina de trabajo. Si en sus anteriores álbumes la joven cantante y actriz solía encerrarse en su propio universo para dar vida a sus canciones, para este nuevo álbum, del que de momento se desconoce título y fecha de lanzamiento, ha optado por abrirse al mundo y cumplir uno de sus sueños: colaborar con su artista favorita de adolescencia.

Avril Lavigne será una de las artistas invitadas a este CD en el que tiene puestas unas enormes expectativas. Y así lo reflejan sus palabras de emoción al hablar de esta colaboración: "Estoy muy emocionada porque voy a tener una canción en el álbum con Avril Lavigne. Ella es un icono. Desde que tenía 13 hasta los 16 era mi ídola. Es realmente agradable ser capaz de tener una canción que es la quintaesencia del pop-punk con la reina del pop-punk".

El nombre de la canción de Willow y Avril de momento no se ha desvelado pero lo que sí se sabe es que no será la única colaboración. Ya en el pasado mes de abril presentó Transparent soul junto al batería de Blink 182, Travis Barker. "Voy a tener un montón de colaboraciones en este nuevo disco. En mis anteriores trabajos me refugiaba en el estudio. Era muy insular. Quiero abrirme un poco más y no ser tan antisocial en el estudio".

El álbum pondrá fin a algo más de dos años de silencio discográfico desde la publicación de Willow en 2019 aunque en 2020 publicó una especie de EP, The Anxiety, después de pasar 24 horas en un museo. Un proyecto arriesgado que poco o nada tendrá que ver con este nuevo disco que incluirá su colaboración soñada con Avril Lavigne.