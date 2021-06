17 series protagonizadas por mujeres que tienes que ver en Netflix, HBO, Amazon Prime y Movistar+

Las mujeres llevan años ganando espacio en todos los ámbitos y el cine y las series no han sido una excepción. Cada vez los catálogos de Netflix, HBO, Amazon Prime y Movistar+, entre muchos otros más, están más llenos de formatos audiovisuales en los que las mujeres, lejos de quedarse en el papel de acompañante o cuidadora, dan un paso al frente y se presentan como protagonistas empoderadas capaces de cautivar a cualquier espectador.

Desde Gambito de dama hasta The Good Wife pasando por El cuento de la criada, Mr América y Las chicas del cable, las series nacionales e internacionales se han ido llenando de protagonistas femeninas fuertes que no son más que un reflejo de la sociedad y que han llegado para quedarse.

Si todavía no las has visto, desde LOS40.com te recomendamos que veas estas 17 series protagonizadas por mujeres porque estamos seguros de que te van a gustar.

Series de mujeres en Netflix

1. Gambito de dama

Es imposible que no hayas escuchado hablar de la serie que nos cuenta la historia de Beth Harmoon (Anya Taylor-Joy), una joven con una infancia difícil que acaba convirtiéndose en un prodigio del ajedrez capaz de retar a quien se le ponga por delante.

2. Unorthodox

Si buscas la historia de una mujer valiente, tienes que ver Unorthodox. Esta serie está basada en la historia real de Deborah Feldman y narra cómo una joven de 19 años se escapa de su comunidad judía ortodoxa de Nueva York para buscar a su madre en Berlín.

3. Las chicas del cable

Si quieres ver lo fuerte que puede llegar a ser la amistad entre mujeres, Las chicas del cable puede ser tu opción. La serie, protagonizada por Blanca Suárez, Ana Fernánez, Maggie Civantos y Nadia de Santiago va cargada de romanticismo, suspense y una trama muy adictiva.

4. Orange is the new black

Aunque ya hay muy poca gente que no conozca esta serie, Organge is the new black merece un puesto privilegiado en esta lista. La ficción está basada en el libro autobiográfico que escribió la exreclusa Piper Kerman y traslada al espectador hasta la cárcel de mujeres de LItchfield, Nueva York, un lugar que lo es todo, menos tranquilo.

5. Jessica Jones

Otra historia de mujeres fuertes es la de Jessica Jones. Perseguida por un pasado traumático Jessica se convierte en detective privada y decide utilizar sus poderes para encontrar a su torturador e impedir que este le haga daño a más gente.

6. Grace and Frankie

Grace y Frankie descubren un nuevo concepto de familia cuando ya están retiradas. Estas dos mujeres ven como sus vidas dan un vuelco cuando sus maridos les anuncian que llevan años manteniendo una relación y que es el momento de irse a vivir juntos. Ellas, se verán obligadas a mudarse y se convertirán en un apoyo fundamental al una para la otra.

Series protagonizadas por mujeres en HBO

7. Betty

Si quieres una serie juvenil protagonizada por mujeres, Betty es tu opción. En esta producción de HBO, cinco skaters se ponen en el papel de actrices para, con toques de humor, poner sobre la mesa el papel de las mujeres en este deporte.

8. Mare of Easttown

Esta miniserie acaba de llegar al catálogo de HBO y no podíamos no incluirla en este listado. Kate Winslet interpreta a la inspectora Mare Sheehan, una mujer con luces y sombras que intenta resolver un asesinato mientras parece que su vida se desmorona.

9. Euphoria

Sexo, drogas, identidad, salud mental y amor son la combinación tan explosiva que presenta Euphoria. Esta serie narra de una forma muy cruda cómo dos adolescentes afrontan problemas, algo que en 2019 consiguió cautivar al público y que sin duda, merece la pena ser vista.

10. El cuento de la criada

Si hay una serie que en los últimos años ha puesto sobre la mesa hasta dónde podría llegar una sociedad dominada por el machismo esa ha sido El cuento de la criada, una obra que plasma un futuro distópico en el que el Gobierno esclaviza a las mujeres fértiles. Sin embargo, en el futuro distópico que plantea esta ficción también podemos ver cuánta es la fuerza de las mujeres cuando estas actúan unidas.

11. Big Little Lies

Aunque hay un asesinato que resolver en Big Little Lies, esta ficción producida entre Reese Witherspoon y Nicole Kidman ahonda en la fortaleza de tres mujeres adineradas del norte de California con unas vidas que aparentemente son perfectas.

12. Mrs. America

La miniserie Mrs América nos traslada al Estados Unidos de los años 70, un momento en el que las feministas y demás colectivos sociales están a punto de conseguir que se apruebe la Enmienda de Igualdad de los Derechos mientras un movimiento de mujeres conservadoras, liderado por Phyllis Schalafly se muestra totalmente en contra.

13. Girls

La serie de 2012 Girls plasma, en un tono tragicómico, como un grupo de amigas recién salidas de la universidad se enfrenta al día a día de una ciudad como Nueva York mientras tratan de construirse una carrera profesional y lidian con el amor y la amistad.

Series protagonizadas por mujeres en Amazon Prime Video

14. The Good Wife

The Good Wife está considerada como una de las mejores series de abogados de todos los tiempos y no es para menos. En esta ficción Alicia Florrick, la protagonista, es una mujer fuerte e independiente que decide tomar las riendas de su vida y hacer todo aquello que siempre había deseado.

15. Fleabag

Fleabag, ganadora de varios premios Emmy y Globos de Oro, es una serie británica firmada por Phoebe Aaller-Bridge que trata, con la comedia en el centro, sobre cómo juna treinteañera sin tapujos hace frente a una crisis existencial.

Series protagonizadas por mujeres en Movistar +

16. Hierro

En El Hierro, la isla más joven y más pequeña de Canarias y la más occidental del archipiélago, una jueza tendrá que encontrar a un asesino y hacer frente a una comunidad mucho más singular de lo que ella esperaba al ser envida a su nuevo destino.

17. Vida perfecta

En Vida perfecta, una serie de Movistar +, nos encontramos a tres mujeres atravesando una crisis vital y buscando su lugar en el mundo después de que todas, pese a tener situaciones muy distintas, se den cuenta de que su vida no es tal y como ellas habían soñado y decidan buscar la felicidad más allá de los parámetros que impone la sociedad.