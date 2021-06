Soraya comparte detalles de su embarazo en la semana 19 de gestación

La semana pasada Soraya sorprendía con la noticia de su embarazo. Su hija Gracia Manuela podrá disfrutar de una hermanita en poco más de cuatro meses. La cantante confesó que le había costado quedarse embarazada, pero que lo ha conseguido y la familia al completo está feliz con la noticia.

Ya ha desvelado el sexo y nombre del futuro bebé. Se llamará Olivia y ha sido muy buscada. “Camino a los 5 meses”, confirmaba Soraya junto a una foto en la que ya se le empieza a notar la barriguita de embarazada.

No ha dudado en dar detalles de cómo van las cosas. “Me encuentro bien! Los primeros 3 meses me dieron muchos ascos, no tenía nauseas, pero no tenía apenas apetito”, relataba sobre ese primer trimestre tan delicado de un embarazo.

Parece que poco a poco ha ido ganando esas ganas de comer, aunque con matices. “Ahora me apetecen cosas frías, saladas ... y no os lo vais a creer, pero el Dulce y yo, no somos muy amigos ☺️”, confesaba.

No es la primera vez que pasa por este estado, pero ya se sabe que cada embarazo es un mundo y nunca hay dos iguales. “En este Segundo Embarazo noto todo mucho antes, lógico soy más consciente de lo que ya viví una vez. Noto a Olivia desde los 3 meses, os lo podéis creer?”, preguntaba.

Cuestión de antojos

En un embarazo son habituales los antojos, aunque ella no está especialmente caprichosa. “Antojos, antojos no tengo, me encantan las aceitunas gazpachas, jajajaaj pero me sientan fatal 😆 Seguro que vosotros también tenéis historias peculiares que contar con antojos y algunos y algunas sin la necesidad de estar embarazados!”, aseguraba, “qué curioso es el cuerpo! Un besito ... seguimos sumando #19weekspregnant #miolivia”.

Seguro que nos irá dando más detalles a medida que avancen las semanas. Desde luego, va a ser un verano muy especial para ella. Eso sí, de momento, no ha dejado de trabajar y sigue subiéndose a los escenarios.