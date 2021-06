Preocupación por José Ortega Cano que entra a quirófano de urgencia

El pasado fin de semana María José Aldón confirmaba que José Ortega Cano no se encuentra en su mejor momento de salud y mostró su preocupación por su actual estado.” Los resultados no son muy favorables y que hay que operarle porque le han encontrado algo. Será el próximo martes”, aseguraba la mujer del torero en Viva la vida.

El último tac coronario al que se sometió no arrojó buenos resultados e hizo que el diagnóstico no fuera muy favorable. El maestro superó el covid el pasado enero, pero desde entonces no ha remontado en cuestiones de salud.

“Estamos preocupados porque no sabemos qué le van a hacer, solo que le tienen que hacer un cateterismo y lo que encuentren allí... Esperemos que puedan solucionar el problema que haya”, expresaba Aldón con visibles muestras de preocupación.

Ana María Aldón ha explicado que Ortega Cano tiene una afección coronaria: "Le operan el próximo martes" 😨 #VivaLaVida412 https://t.co/tVVSkkLUB2 — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) June 13, 2021

Los ánimos de Rosa Benito

Parece que el Maestro no anda muy tranquilo por lo que pueda suceder y así lo ha confesado Rosa Benito que ha asegurado en Ya es mediodía que se encuentra “preocupado, piensa mucho en sus niños”. La que fuera cuñada de su ex mujer le ha dado todo su apoyo. “Yo le digo que va a salir todo bien, que piense en positivo”, aseguraba, “esta es la única preocupación, la salud, lo demás todo se soluciona y se sale para delante”.

Además de todo el ánimo que le ha dado de manera privada, también se ha querido dirigir a él de manera pública. Mirando a cámara ha querido transmitirle un mensaje: “José, tira para delante que tienes dos hijos y tienes que luchar. Por ti el primero y luego por los demás”.

“No le veo muy bien de ánimo, pero cualquier persona que sepa que le van a hacer una operación tiene su preocupación. Entrar en quirófano es complicado”, explicaba sobre cómo se encontraba Ortega Cano.

Rosa Benito nos da la última hora sobre el delicado estado de salud de su cuñado José Ortega Cano #YaEsMediodía758 https://t.co/2xWzQlscgO — Ya es mediodía (@yaesmediodiatv) June 14, 2021

Hoy, sin duda, será un día complicado para la familia y deseamos que quede todo en un susto y salga todo bien.