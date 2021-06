Danna Paola anuncia nueva canción, Mía, a lo Bella Durmiente con 4 príncipes listos para el beso

Danna Paola no para de trabajar. En los 6 meses que llevamos de 2021 la hemos podido escuchar en la banda sonora de Raya y el último dragón, junto a David Bisbal en Vuelve, vuelve, con Lasso en Ladrones y con Morat en Idiota, entre otras canciones. Y como decimos, la cosa no se detiene y este mismo viernes tendremos nuevo hit: Mía.

Ese es el título de la nueva canción que la ex actriz de Élite y solista ha confirmado a través de sus perfiles oficiales en redes sociales. Y lo ha hecho con un fragmento del videoclip en el que aparece caracterizada como si fuera la Bella Durmiente con 4 príncipes listos y peleándose por ver quién es el que da el beso que la despierta.

Pero sospechamos que este cuento terminará de forma diferente este próximo 17 de junio, día en el que se estrenará el videoclip de la canción Mía. Porque si algo nos ha enseñado Danna Paola durante todo este tiempo es que es una mujer empoderada que poco o nada necesita de príncipes azules.

De hecho ya hay quien ha comentado en las redes sociales que ese vestido verde de la cantante promete algo al más puro estilo Grinch. Y no nos sorprendería que la intérprete dejara a los príncipes con un mano delante y otra detras. "Welcome to the new me" ("Bienvenidos al nuevo yo") se puede escuchar en la letra y leer en el post que acompaña este teaser.

Mía no está incluida en su más reciente producción musical, K.O., por lo que no sabemos si esta canción forma parte de una nueva aventura discográfica o si se trata solo de un sencillo con el que seguir conectando con su público tras lanzar su más reciente álbum a comienzos de este 2021 en el que recogía muchas de los hits que había estrenado años atrás.

Si nos lees Danna, sácanos de dudas... ¿Hay nuevo disco en camino?