Cristina Pedroche explica por qué se siente “tocada y hundida”

Leer poesía no es fácil, pero cada vez gana más adeptos que se sumergen en las sensaciones y emociones que genera su lectura. Una de las que no la evita es Cristina Pedroche que nos ha hablado de un libro de poesía que le ha tocado profundamente.

“Llevo esperándote una eternidad y te me vas en un suspiro.😪”, compartía sobre lo rápido que ha leído el libro de una de sus amigas, Patricia Benito, y que le ha removida profundamente. Y no es que lo digamos nosotros, es que lo ha explicado ella misma.

“Sabía que no estaba preparada para ella. Sabía que me iba a coger y me iba a zarandear. Sabía que me pondría boca abajo y me removería todo. Sabía que no me dejaría escapar viva. Sabía que tenía que ser valiente para leerla, que tenía que esperar a estar más fuerte emocionalmente”, confesaba sobre la predisposición para enfrentarse a esta lectura. Pero le ha dado igual, se ha sumergido en ella.

Después de leer

“Aun así, esta mañana he cogido su nuevo libro, Cada noche te escribo, y me ha devorado sin tregua. Porque sí, ha sido él el que ha decidido devorarme”, admitía sobre la lectura de estas páginas. Y eso le ha pasado factura.

“Ahora me encuentro a media tarde, vacía y llena a la vez. Náufraga, borrosa. Porque Patricia no escribe para olvidar, escribe para remover, y sabe dónde tocarte. Y así estoy, tocada y hundida.❤️”, confesaba sobre su estado emocional tras leer el libro.

No ha dudado en agradecer a su autora todo su talento y trabajo en este libro: “Gracias @labenitoescribe por tu arte, tus palabras (aunque a veces duelan como puñales) y por tu amistad. Qué suerte tenerte cerca✨”.

Con semejante recomendación, Benito no ha dudado en pronunciarse: “Jo, preciosa 🥰. Gracias por estar ahí desde el principio dándome la manito. Suerte la mía”. De momento, ya se ha granjeado una buena colección de nuevos lectores que han quedado impresionados por las palabras de la mujer de Dabiz Muñoz.