La sorprendente opinión de Cristina Pedroche sobre si el tamaño importa

Cristina Pedroche sabe cómo marcar tendencia. Buena prueba de ello lo tenemos en sus perfiles en las redes sociales donde sus vestidos, sus manicuras o sus trajes de baño acumulan miles de interacciones por no decir millones. Pero nunca habríamos imaginado que la presentadora tuviera esta opinión sobre si el tamaño importa.

"¿El tamaño importa? En mi trenza sí🤣❤️❤️" escribía la vallecana junto a una espectacular fotografía de perfil con un vestido satinado rosa de tirantes que se adaptaba a su cuerpo como un guante resaltando el moreno de su piel y su espectacular figura.

Pero lo llamativo de la imagen, lo más llamativo quiero decir, era su espectacular trenza que llegaba casi hasta la parte posterior de la rodilla. Sabíamos que a la Pedroche le encanta llevar el pelo largo ya sea rizado o recogido en una coleta media. Pero nunca antes habíamos visto así a la celebrity.

No cabe duda de que su paso por Love Island le está permitiendo jugar (y disfrutar) con diferentes looks y propuestas arriesgadas no solo con su vestuario sino también con su pelo y con su manicura. Aunque no siempre el resultado termina por agradar a todo el mundo.

En el caso de su larguísima trenza, parece que el veredicto ha sido unánime. Desde el "me en can taaa!!" de su compañera y también presentadora Anna Simón a los centenares de corazones que anónimos y VIPs como a Mala Rodríguez le han dejado en sus comentarios.

¿El tamaño importa? Para Cristina Pedroche, sí. ¡Y nos encanta!