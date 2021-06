El bikini de leopardo de Úrsula Corberó que nos pone en modo vacaciones

El calor aprieta y muchos de nuestros famosos ya han empezado unas más que merecidas vacaciones después de un año de duro trabajo marcado por la pandemia. Y como siempre, los y las VIPs marcan tendencia. Ese es el caso de Úrsula Corberó que ha recuperado uno de sus bikinis mas sugerentes para ponernos a todos en modo vacaciones.

De momento la explosiva fotografía suma cerca de 3 millones de interacciones. Fotografiada de espaldas, sacándole la lengua al sol y con la tela imprescindible para que Instagram no censure la imagen. "La que escribe el pie de foto está de vacaciones" escribía la actriz junto a la imagen.

Mientras se tuesta al sol aprovecha para descansar después del rodaje de uno de sus proyectos internacionales más merecidos y en el que se meterá en la piel de una villana en uno de sus primeros papeles de este corte de su carrera. Hablamos de La Baronesa en G.I. Joe Origins.

Y en cuanto al bikini qué podemos decir que no se haya dicho ya. No es la primera vez que vemos a Úrsula Corbero con esta prensa. Pero es que el leopardo nunca pasa de moda nunca. Los estampados 'animal print' son un must dentro de la colección veraniega de estrellas como Dua Lipa, Lady Gaga...

Hace un par de años hubo un gran boom del animal print tanto en bañadores como bikinis y esa tendencia todavía perdura y no lo decimos nosotros sino las influencers que siguen apostando por él.

Si aún no tienes bikini para este verano y no has inaugurado la temporada de chapuzones, las tiendas tienen diferentes propuestas para ti para que vayas a la moda y luzcas cuerpo como Úrsula Corberó.