'Stairway to Heaven' y los seis años en tela de juicio del tema que “cristaliza la esencia de Led Zeppelin”

La canción que “cristaliza la esencia de Led Zeppelin” protagonizó uno de los casos judiciales por plagio más sonados y sentó en el banquillo a dos viejas estrellas del rock. Jimmy Page y Robert Plant, compositores de Stairway to Heaven, fueron acusados de haber robado la melodía inicial de una de las grandes canciones de rock de todos los tiempos. Supuestamente, esa sucesión de acordes era similar al de una canción del grupo Spirit, titulada Taurus. En junio de 2016, ambos testificaron. Y Page reconoció las similitudes de su icónico hit... con el tema de Mary Poppins, Chim Chim Cher-ee.

El caso tuvo un gran impacto y fue seguido de cerca por la industria musical norteamericana, sacudida por reclamaciones similares de plagio en esos años. La batalla en los tribunales de Led Zeppelin se prolongó durante seis largos años. Afortunadamente para los acusados, tuvo un final feliz.

La canción que cristaliza la esencia de la banda



Stairway to heaven está considerada la canción de rock más famosa de todos los tiempos. Formó parte del cuarto álbum de estudio de Led Zeppelin, sin título, aunque llamado habitualmente Led Zeppelin IV (1971). Fue concebida a principios de 1970, cuando la banda inglesa, formada por Robert Plant, Jimmy Page, John Paul Jones y John Bonham, decidió crear una canción épica para su cuarto álbum, una pieza central para sus conciertos.

En el mes de abril de 1970, 18 meses antes de su lanzamiento, Page lo contaba en NME: "No quiero desvelar muchos detalles, por si acaso no sale, pero la idea es hacer una canción muy larga para el próximo álbum, queremos intentar algo nuevo con el órgano y la guitarra acústica...". Y añadía que esa nueva canción podría tener 15 minutos de duración.

La primera vez que Led Zeppelin la tocó en directo fue el 5 de marzo de 1971 en Belfast. El norte de Irlanda era entonces una zona de guerra y había revueltas en las calles cercanas. John Paul Jones cuenta que cuando la tocaron, el público no se mostró demasiado interesado. “Ellos querían escuchar algo que ya conocieran, como Whole Lotta Love”.

En una entrevista con la revista Rolling Stone de marzo de 1975, Jimmy Page explicaba lo importante que era para él Stairway: “Pienso que Stairway cristaliza la esencia de la banda. Lo tiene todo y muestra lo mejor que tenemos. Tuvimos la cautela de no publicarla como single. Era nuestra pieza más importante. Todos los músicos quieren hacer algo que permanezca en el tiempo, y nosotros lo conseguimos con Stairway. Townshend probablemente piense lo mismo de Tommy”.

Led Zeppelin, telonero de Spirit

Lo que seguramente nunca pensaron los autores de su "Escalera al cielo" es que más de cuatro décadas después, serían acusados de plagio. Supuestamente, habían robado la melodía de apertura de un tema rock instrumental de la banda californiana Spirit, llamado Taurus. A finales de 1968, Led Zeppelin había sido telonero del grupo liderado por Randy Craig Wolfe, más conocido como Randy California (sobrenombre que le puso Jimi Hendrix). Era el primer tour por Estados Unidos del grupo inglés y ambas bandas coincidieron también en varios festivales de verano de 1969. En esos conciertos tocaron Taurus y, por tanto, los demandantes aseguraban que los británicos habían tenido la oportunidad de escuchar su canción varias veces.

Led Zeppelin - Stairway To Heaven (Official Audio)

En el libreto de la reedición del álbum debut de Spirit, de 1996, Randy escribió: "La gente siempre me pregunta por qué Stairway to Heaven suena exactamente como Taurus, que fue publicada dos años antes... fueron nuestros teloneros en su primera gira por América”. Un año después, en 1997, Randy Wolfe falleció trágicamente. Se ahogó en el Océano Pacífico mientras rescataba a su hijo Quinn de 12 años de una corriente. Si bien él nunca emprendió acciones legales, sí lo hicieron sus herederos. La primera vez en 2014. Tras perder el caso, insistieron en reactivarlo dos años después.

“No recuerdo a casi nadie con el que haya pasado un rato”

En junio de 2016, Jimmy Page, de 72 años, y Robert Plant, de 68, se sentaban en el banquillo de los acusados en los juzgados de Los Ángeles. La demanda la había puesto Michael Skidmore, albacea de las propiedades de Randy California Wolfe.

En su testimonio del 22 de Junio, Robert Plant confesó que tenía recuerdos vagos de la época en la que escribió la canción. Aunque Led Zeppelin había sido telonera de Spirit en 1969, Page testificó que no había escuchado Taurus hasta poco tiempo antes. También dijo que no recordaba haber conocido a Spirit: "No recuerdo a casi nadie con el que haya pasado un rato". Esto generó una sonora carcajada en el tribunal.

Los expertos de los denunciantes dijeron que existían similitudes sustanciales entre la canción de Spirit y la de Led Zeppelin. Pero los testigos de la defensa aseguraron que esa progresión de acordes en la canción era tan común que no se podían aplicar derechos de autor. De hecho, un experto de la Universidad de Nueva York, Lawrence Ferrara, aseguró que las semejanzas entre ambos temas podían encontrarse también en composiciones escritas en los últimos 300 años. Y Page, poniendo un toque de humor, declaró que esa progresión de acordes tenía más notas en común con el tema de Mary Poppins, Chim Chim Cher-ee, que con cualquier otro. John Paul John, igualmente rechazó las acusaciones de plagio.

Final feliz: no hubo robo

Led Zeppelin ganó el caso. Pero se reabrió de nuevo en septiembre de 2018, cuando tres jueces de San Francisco estimaron que en el juicio original se habían dado “instrucciones erróneas al jurado”. En marzo de 2020, un tribunal de apelaciones americano corroboró la sentencia de 2016, poniendo un final feliz para la banda británica después de una larga disputa legal que se había prolongado durante seis años.

Stairway to heaven no es la única canción por la que Led Zeppelin ha sido acusado de plagio. A lo largo de su carrera, la banda británica ha grabado muchas canciones objeto de litigio. Algunas veces se han resuelto con acuerdos que incluían reconocimientos en créditos o compensaciones económicas. En la lista de canciones escritas o inspiradas en otras figuran: Babe I'm Gonna Leave You, You Shook Me, Dazed And Confused, Black Mountain Side o Whole Lotta Love, entre otras.