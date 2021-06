El viernes pasado Mila Ximénez fue sedada en su casa después de pedir el alta voluntaria en el hospital donde había sido ingresada. Se encontraba muy débil y sus familiares corrieron a arroparla en lo que se auguraban como sus últimos momentos. Finalmente, la peor de las noticias se ha confirmado y Mila ha fallecido a sus 69 años víctima de un cáncer de pulmón que anunciaba justo hace un año en su programa, Sálvame.

Las alarmas saltaban cuando su hija Alba Santana, volaba de manera urgente desde Ámsterdam a Madrid la semana pasada dejando a su marido y sus hijos allí. Llegaba para poder acompañar a su madre en lo que parecía que iban a ser sus últimos momentos. Y así ha sido, no se ha separado de ella en ningún momento.

La esperanza es lo último que se pierde, pero las caras cabizbajas y entristecidas de sus familiares en estos últimos días ya hacían presagiar este desafortunado desenlace. El pasado marzo hacía su última aparición en Sálvame ya decía que si las cosas no mejoraban, ella se iba a dar por vencida porque no quería esa calidad de vida. "O continuo o tomo la decisión de que yo no quiero seguir viviendo así. Lo que me ha pasado este mes no es vida. Yo tengo mucha fuerza, pero cada vez me cuesta más sacarla y levantarse", decía en aquel momento.

Pero ha luchado hasta el final y eso es lo que destacaban esta mañana todas las portadas de las revistas del corazón más importantes del país. Su fortaleza y su coraje han sido ejemplo para muchos. De hecho, ya demostró en su paso por algún reality, que era una auténtica superviviente.

El vacío que deja

Ahora deja un vacío muy grande, no sólo en su familia biológica, sino en la que había creado, sobre todo, en Mediaset donde llevaba trabajando desde principio de siglo pasando por diferentes programas y donde había ido creando una red de amigos que han estado a su lado en este año tan duro. Estos últimos ninguno de su entorno laboral había querido pronunciarse por respeto al duro momento que estaba viviendo.

Joaquín Prat muy emocionado comunica en Telecinco, en su cadena el fallecimiento de la extraordinaria Mila Ximénez #AR23J #YaEsMediodía765 pic.twitter.com/0vYZ5ndqcI — Rafael García López (@RafaelGarciaLAF) June 23, 2021

Ahora que ya ha fallecido multitud de amigos y personas relevantes han querido despedirse de ella y le han dedicado palabras de cariño y gratitud por todo lo que ha compartido durante tantos años. Porque si algo era, es generosa con su público. Compartió su vida y su tiempo y acabó convertida en una más de muchos hogares.

Era una de esas mujeres con carácter que decía las cosas sin filtros y sin pensar, en muchas ocasiones, en las consecuencias, y eso le acarreó más de un disgusto. Pero era así, pasional y emocional y se implicaba en todo lo que la rodeaba. Con tan solo 18 años se fue a Madrid con su novio de aquel momento, un hombre casado con el que acabó rompiendo. Luego se casó con Manolo Santana con el que tuvo a su única hija, el gran motor de su vida, aunque las cosas no fueron fáciles. Ella le dio los nietos que le dieron la felicidad completa.

Siempre ligada a su profesión, en el amor no tuvo demasiado suerte, aunque reconoció haber vivido bonitas historias. Se codeó con gente importante y su nombre se convirtió en un referente del periodismo del corazón. Siempre ligada a Encarna Sánchez o Isabel Pantoja, protagonizó muchas polémicas, pero nunca dio su brazo a torcer, porque creía firmemente en las posturas que adoptaba. Conocimos su lado más serie, el más vulnerable, también el más divertido y, sin duda, el más leal, sobre todo, con el eje del mal de su programa que llora ahora su pérdida.