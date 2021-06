La La Love You: “Nos hemos comprometido a versionar ‘Yo quiero bailar’ de Sonia y Selena”

“Y tú bailabas y no sabías que el mundo entero se destruía. Que al veros juntos, por un segundo, en lo más profundo fue el fin del mundo”, sonaba en miles de casas durante el 2020. La canción del grupo madrileño acompañó a millones de personas durante el confinamiento. Identificados con ese fin del mundo que parecía acercarse, las historias de Instagram se llenaban de publicaciones con esta banda sonora.

Aunque muchos hayan descubierto La La Love You en los últimos años, lo cierto es que el grupo lleva años ganando seguidores y seguidoras. Su pop, lleno de referencias al cine, ha conquistado a miles de personas. El buen rollo, la frescura y la magia que transmiten en sus canciones han hecho que artistas como Amaia, Aitana o Carlos Sadness se hayan fijado en ellos.

Este mismo 2020, han lanzado La canción del verano y El Día de Huki Huki. Se trata de dos adelantos de todo lo que tienen preparado. Vamos, la punta del iceberg de la música que tienen preparada.

Para hablar sobre esta nueva etapa musical, sus planes de colaborar con Aitana y los conciertos que tienen preparados, David Merino y Roberto Amor (el vocalista y el guitarrista del grupo) se sientan a charlar con LOS40.

Pregunta (P): ¿Qué tal chicos?

David (D): Muy bien, aquí estamos. De noche de San Juan que es hoy.

P: Eso es bueno, con el par de canciones veraniegas que tenéis preparadas.

D: Sí, somos muy de verano nosotros. Eso es verdad.

Roberto (R): No estamos en la playa, aunque nos gustaría, pero es lo que hay.

P: Bueno, dicen que hay playa en Madrid.

D: En la de Parla. Nosotros que somos de Parla y hay playa. Yo siempre lo digo. Es una playa artificial, pero es la ostia. Con sus palmeras, su arena y todo el rollo.

P: El día de Huki Huki empieza fuerte con el diálogo de Blue Hawaii de Elvis Presley, ¿qué fue antes: la creación de la canción o ver la película e inspirarse?

D: Creo que a la vez. Lo que es la idea de la canción ya nos rondaba. La melodía ya estaba. Mientras que le dábamos forma vimos la película de Blue Hawaii y se conectaron dos cables y empezamos a construir esta canción. Pero es verdad que cuando escribimos la letra ya sabíamos que íbamos a poner de referencia esto.

R: Es verdad que nos encanta poner referencias de películas en nuestras canciones. Venía al pelo.

D: Sí, muchas canciones nuestras han surgido de películas. Es verdad que luego mezclamos con nuestras historias personales, pero parten de un concepto.

Muchas de nuestras canciones han surgido de películas

P: ¿Habéis estado en Hawái?

R: No, pero nos gustaría mucho. Por eso dice la canción de traerse Honolulu a Parla. No hemos tenido la oportunidad todavía, pero queremos ir.

D: Tiene que ser decepcionante, ¿no? Tenemos ese concepto de Hawái, pero luego vamos allí y lo mismo es como un Benidorm. Tenemos paraísos aquí que no sé si los hawaianos pueden competir con ellos.

P: Para este nuevo tema habéis contado con la artista Dani, ¿en qué momento entra?

D: Con la pandemia hemos hecho más amigos por las redes sociales que en la realidad. A ella la conocíamos de las redes. Alguna vez nos compartía cosas y nosotros a ella. Tiene una voz muy especial y creíamos que ese timbre que tiene ella iba a darle un rollo hawaiano definitivo.

R: Iba a poner la guindilla definitiva.

P: Pensaba que ese toque más tropical venía de los arreglos de Carlos Sadness.

R: Sí. Con él hablamos antes para componer los inicios de la canción. Como queríamos darle ese ambiente tropical, nos hizo esos arreglos.

D: Es el especialista en ese toque tropical aquí en España. Parece que si quieres hacer algo de ese tipo hay que llamarle a él y así hicimos.

P: ¿Y no se animó a cantar?

R: Pues en un futuro. No sabemos. La verdad es que nos cae genial y nunca se sabe.

P: ¿Sabéis lo que es el Huki Huki?

R: Lo hemos estado buscando en Google pero no lo tenemos muy claro. No sabemos si es algún tipo de baile o ritual.

D: Si lo pones en el traductor de Google a hawaiano pone “tira, tira”. En la película lo que nos hace gracia es como que Elvis es muy descarado y se inventa cosas. Intenta convencer a la chica de la película que se vaya con ella a la playa y se inventa que mañana es la fiesta de Huki Huki.

P: El día de Huki Huki y La Canción del verano, ¿esta temática veraniega forma parte de un disco?

R: Sí, pero no todas son veraniegas. Lo que pasa es que hemos empezado con estas canciones. La intención es sacar un LP. Esto son las primeras canciones que estamos sacando y que salga a luz pronto.

La intención es sacar un LP

P: Lleváis sin sacar un álbum desde 2013

R: Sí, hemos estado sacando singles y un EP.

D: Ha sido más porque hemos cambiado de formato, no porque no hayamos publicado cosas. Si recoges todos los singles que hemos sacado en los últimos años te da para más de un álbum y medio. Nos ha dado por el formato single y ahora nos gustaría volver a un álbum.

P: Y cuando pensáis en una canción de verano, ¿en cuál pensáis?

D: Esta pregunta la hacemos nosotros en los conciertos al público. En todos los sitios se han puesto a cantar Sonia y Selena, pero en plan a lo bestia. Nos hemos comprometido a versionarla porque fue alucinante.

Nos hemos comprometido a versionar Yo quiero bailar de Sonia y Selena

P: Ha pasado más de una década desde que empezasteis a cantar con aquel Umm… qué rico. ¿Ha cambiado mucho la industria desde entonces?

R: Sí. Ya en ese momento ya estaba cambiando un poco todo. Todavía no existía Spotify. Una de las cosas buenas que yo veo es que esto ha venido a democratizar un poco la música. Antes los canales eran muy limitados y había mucha gente.

D: Hay una cosa que hemos notado también y es que se han perdido muchos prejuicios que había antes. Nosotros, que siempre hemos querido ser como muy ecléticos, ahora se entiende como una forma natural. A mí eso me gusta mucho. Antes, cuando éramos adolescentes, si eras un rocker, solo te podía gustar el rock. Ahora esas cosas han cambiado. Ese prejuicio ahora da un poco igual.

P: Vosotros habéis conseguido tener vuestro propio sello de identidad. Y es que, aunque cantéis canciones tristes como El fin del mundo, el oyente entra a un universo feliz. ¿Cómo lo habéis conseguido?

D: No es algo premeditado, pero te diría más: es algo de lo que no podemos huir. Nos pasa muchas veces. Hay algo que es como muy nuestro y hagamos lo que hagamos, al final siempre termina sonando a La La Love You. Nos persigue y nos nace. No podemos huir.

R: No es una cosa que hayamos pensado mucho. Es lo que siempre hemos hecho y resulta que a la gente le gusta.

P: El Fin Del Mundo ha supuesto un boom para el grupo, ¿cómo lo vivisteis?

R: Desde casa porque estábamos en confinamiento. No nos lo podíamos creer. Es un poco raro porque no nos lo creíamos. Era como estar viendo una película.

P: Durante estos meses, han sido muchos artistas los que han hablado sobre vosotros. Sin ir más lejos, Aitana confesó en una entrevista que es muy fan vuestra y que habló con vosotros de componer juntos. ¿Ha tenido lugar ese encuentro y se vienen cositas?

D: No. Nos ha pasado lo que estábamos hablando ahora. Que la pandemia lo ha hecho todo más difícil. Hemos conocido a muchísima gente como a Aitana con la que hemos hablado en redes sociales, pero con la que no hemos tenido la oportunidad de conocer en personas. Ahora que se está abriendo todo, esperemos que podamos conocerla en persona y planear cosas juntos.

P: Y vosotros, ¿con quién os veis colaborando?

D: Con Aitana, por ejemplo. Nos encantaría componer algo con ella. Eso es lo bueno de tener algo de repercusión. Que nos escucha más gente.

R: Hombre, sería un lujazo.

Nos encantaría componer con Aitana, sería un lujazo

P: Este verano no vais a parar de girar por toda España, ¿en qué sitio os hace más ilusión cantar?

R: La verdad es que estamos viajando mucho, pero hay una fecha que nos hace mucha ilusión. Es la de Madrid en el IFEMA, el día 17 de julio. Para nosotros es una cosa super grande. Ya veremos qué tal se nos da.

D: Nos hace ilusión todos, pero ese día, al ser en Madrid, tendemos a más amigos cerca.

P: Una última pregunta, ¿escucharemos nuevo disco antes del final de 2021?

D: Van a ir saliendo cosas durante todo el año, pero nosotros ya nos hemos comprometido y va a salir a principios, muy principios, de 2022. Esa es la fecha que nos hemos establecido.

R: La cosa es ir sacando cosas por el camino. Iremos sacando singles.