Antonio David Flores reaparece para despedirse de Mila Ximénez y coincide con la plana mayor de ‘Sálvame’

Este miércoles 23 de junio quedábamos impactados por la noticia del fallecimiento de Mila Ximénez. Aunque esperábamos el triste desenlace desde hacía varios días, no por eso dejó de sorprender. Mediaset se volcó con la que fue una de sus grandes colaboradoras y principales figuras. Sálvame le dedicó un programa especial en el que hubo una explosión de emociones.

Muchos de sus compañeros de programa se pasaron a darle un último adiós por el tanatorio de la M-30, en Madrid. Por allí pasaron Carlota Corredera, Belén Esteban, Kiko Hernández, María Patiño, Lydia Lozano, Belén Rodríguez, David Valldeperas o Raúl Prieto, entre otros.

Al que muchos no esperaban era a Antonio David Flores. Tras la emisión del primer capítulo de la docuserie de Rocío Carrasco, fue despedido de manera fulminante de Sálvame y, desde entonces no se había reencontrado con sus ex compañeros, muchos de los cuales, le han criticado muy duro en los últimos meses.

Reencuentro tenso

Eso no ha sido un impedimento para que él cogiera un tren de Málaga a Madrid para despedirse de la que consideraba su amiga. Antonio David y Mila coincidieron en Gran Hermano en 2016 donde tuvieron un trato muy cercano. Tras conocerse ayer la noticia, él reapareció en redes sociales para dedicarle unas palabras.

“Así quiero recordarte. Riendo. 20 años desde que nos conocemos y aún no me hago a la idea de no volver a verte. Siempre tuve en ti un buen consejo, una mirada cómplice y una buena reflexión de cómo afrontar la vida. Siempre a mi lado, siempre conmigo, ¡cómo te voy a echar en falta amiga! Guardaré en lo más profundo de mi corazón, nuestra última conversación. Me da fuerza cada día. Buen viaje Mila...❤”, escribía junto a una foto en la que podemos verles juntos.

Los últimos acontecimientos le han sacado de su mutismo y ha vuelto a dejarse ver en público. Lo sorprendente fue el recibimiento que tuvo a su llegada al tanatorio donde pudo comprobar que hay gente que le sigue apoyando y le recibió con aplausos. “Para mí, Mila ha sido una persona muy importante”, fue lo único que dijo a la prensa que estaba allí congregada.

Algunos de sus antiguos compañeros abandonaron el lugar al enterarse de su llegada para no tener que encontrarse con él, según recoge Telecinco. La que no le acompañó fue su hija Rocío Flores que prefirió despedirse de la periodista en las redes sociales: "Hoy es un día muy triste. Un beso para el cielo para una persona muy grande. Todo mi amor y fuerza para la familia y amigos".