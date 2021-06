‘Mask Singer 2’ vuelve a descubrir dos máscaras: del chasco de Pedrerol al sorpresón de Mel B

Mask Singer 2 sigue desvelando dos máscaras por concurso, algo que ya hizo en su anterior programa con una sorpresa mayúscula de Paloma San Basilio y Eva Hache. Ahora, ha vuelto a revelar a dos de sus concursantes… Dejando la misma sorpresa que en semanas anteriores.

La primera era Rana, una persona vinculada al mundo del deporte con un porte excepcional. Los jueces se han decantado por nombres como Fernando Torres, Raúl González o Feliciano López, aunque el resultado estaba relativamente lejos de un deportista.

Para sorpresa de todos, aunque con un notable chasco por pretender encontrarse una personalidad del deporte, estaba… ¡Josep Pedrerol!

Pese a que todos se esperaban un jugador, era un periodista el que se escondía bajo las ancas de la máscara. Y es que en sus pruebas no mintió en ningún momento, recalcando en todo momento su estrecha relación con el fútbol.

Sobre cómo ha guardado el secreto, ha revelado que se ha pedido "días libres" para poder cantar en el concurso de Antena 3. Al terminar la revelación, se despedía del plató volviendo a cantar su particular versión de Solo, de Ana Mena, Omar Montes y Maffio.

Mel B, la Spice Girl desenmascarada

Después de esa inesperada visita del periodista deportivo, era Medusa la otra desenmascarada de la noche. Su eliminación era evidente, pues la emoción por saber quién estaba tras los tentáculos se iban acrecentando después de oír su voz con acento británico.

La que ya es la segunda máscara internacional de la edición había despertado muchas teorías en los jueces, que apostaban por nombres como Eva Longoria o Kylie Minogue. Sin embargo, era una inglesa la que se escondía tras la máscara… Y era Mel B:

La 'Scary Spice' había sido la última apuesta de Javier Calvo y José Mota. Uno lo aseguraba por ser un gran fan de las Spice Girls, mientras que el otro lo hacía por "conocer bien sus piernas por haberla visto actuar". No se equivocaban, y más después de que la cantante optase por Spice Up Your Life para su última performance.

Finalmente, la Spice se bañaba en elogios por parte del jurado no sin antes recriminarle a Javi Calvo haberla confundido con Geri Halliwell -bajo la explicación "¡yo canto mejor que ella!"-. Sin duda, otro de los tantos que se apunta esta sorprendente segunda temporada de Mask Singer.