Shakira se acuerda de su suegra al repasar su vida en 'looks'

Shakira está de celebración. La cantante colombiana acaba de cumplir 30 años sobre los escenarios y tanto sus seguidores, que le han grabado un emotivo vídeo para mostrarle su apoyo, como muchos medios, han querido hacerse eco de todo lo que ha vivido durante las tres últimas décadas.

Entre otros actos de celebración Shakira se ha unido a la revista de moda Vogue para repasar su carrera a través de sus looks más icónicos; y ha sido precisamente ahí cuando, además de explicar cómo ha utilizado la moda siempre en favor de su música, ha mostrado uno de sus lados más humanos.

La cantante se ha sincerado con los profesionales de Vogue y el público y ha puesto de manifiesto que, aunque sea una estrella internacional, como cualquier otro hijo de vecino, ella también se deja aconsejar estilísticamente por su entorno y que, en ocasiones, eso le pasa factura.

"Uy qué mal, esto sí que fue un mal corte de pelo", exclama la colombiana en el video nada más ver la segunda de las fotografías que las editoras de moda le han incluido en su recopilación de looks más icónicos en la que se la ve posando en un evento en 2012. "Esto es consejo de mi suegra, que me dijo, 'Ay, por qué no te cortas el pelo, que lo tienes muy maltratado'", continuó contando Shakira, que confesó que se trata del peor error de su vida para después dirigirse directamente a su suegra: "Suegra, no te vuelvo a seguir consejos estéticos", bromeó la autora de La Tortura.

La historia de su look en la Super Bowl 2020

Más allá de la anécdota, Shakira ha confesado que su look favorito para cualquier ocasión son los jeans y una camiseta y ha explicado a sus fans que, en algunas ocasiones, cuando no encuentra lo que busca en ninguna de sus firmas de ropa de confianza, ella misma se diseña su ropa.

Además, la cantante del Waka Waka ha recordado lo "brutal" que fue su experiencia que vivió junto a Jennifer López en la Super Bowl de 2020, y ha desvelado que el vestuario que lució en el Hard Rock Stadium de Miami fue obra del diseñador Peter Dundas.

De hecho, la cantante ha explicado que, como está acostumbrada a cantar descalza, no se siente cómoda con cualquier calzado. Por eso, cuando Peter Dundas le planteó el conjunto en rojo tuvo que tomar la determinación de forrar de rojo e impregnar de cristales Swarovski unas viejas botas que, aunque tienen más de 15 años, son uno de sus zapatos favoritos para subirse al escenario. Este trabajo, según ha contado ella misma, le llevó al equipo de Dundas unos tres días de trabajo ininterrumpido. Eso sí, el resultado, fue espectacular.