Ed Sheeran estrenará el 25 de junio la canción que ha presentado con una invitada de lujo

Ed Sheeran ha presentado los primeros acordes de su nueva canción. Y lo ha hecho con una invitada de lujo. Ni mas ni menos que Courteney Cox al piano ha acompañado al músico inglés en el estreno de unos pocos segundos del que será primer sencillo de su nuevo álbum de estudio.

Aún sin título conocido, el británico sí que ha puesto fecha a su estreno. Será el próximo 25 de junio cuando podamos disfrutar de su nuevo hit. El artista tampoco ha dejado claro si para esta canción contará con la colaboración de la popular actriz de Friends o este teaser ha sido solo una excepción promocional.

En apenas 2 horas, el vídeo acústico de la canción suma ya más de un millón y medio de interacciones y su fandom todavía no termina de creerse que después de casi un año y medio de retiro, Ed Sheeran ya esté preparado para volver a la primera línea de la actualidad musical. Aunque en realidad la espera no se nos ha hecho demasiado larga después de que nos regalara el estreno de Afterglow y Visiting hours, dos canciones inéditas.

Hace unos días durante un show promocional para BBC Radio 1 ya dejó claro que la maquinaria en torno a su nuevo álbum de estudio se había puesto en marcha: "El primer single es muy muy muy diferente. Cada vez que lanzo un single de un disco siempre estoy nervioso porque no sé como va a funcionar y tengo esa sensación. Me gusta la idea de lanzar algo nuevo y sentir que no sé cómo la gente va a sentirse sobre ello" explicó el artista.

Sus expectativas con respecto al público seguro que se cumplen aunque por el momento parece que su seguidora número 1, su hija, no termina de disfrutar del todo de las canciones de su reciente padre. "Le canto mis nuevas canciones a mi hija, que no es mi mayor fan... Ella llora. Bueno, en realidad tengo algunas canciones que sí le gustan. Muchas. Le gusta mucho Shape of you. A ella le gusta ese ritmo pero nada que sea demasiado alto o estridente"

La noticia positiva es que el álbum está en camino, el single está en camino y el videoclip ya está rodado y en producción. Nos espera un final de 2021 de lo más movido. Ed Sheeran ha ofrecido además una actuación exclusiva para la BBC en la que ha reconocido además que por primera vez en su carrera ha contado con una banda para interpretar sus temas.

Fue en ese evento para la radiotelevisión británica donde interpretó por primera vez esta nueva canción de la que ahora hemos podido escuchar los primeros acordes junto a una invitada de lujo: Courteney Cox. Tanto la actriz como el cantante siguen demostrando su buena sintonía y amistad como ya hicieran hace algunos días recreando la popular coreografía de Mónica y Ross en uno de los capítulos más divertidos de Friends.