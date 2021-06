Olivia Rodrigo recrea la mítica portada ‘Live Through This’ de Hole

No hay duda de que Olivia Rodrigo está en su mejor momento. Con sus estudios ya terminados y recientemente graduada, la protagonista de High School Musical: The Musical: The Series puede empezar a dedicarse exclusivamente a la música. Teniendo en cuenta, sobre todo, que acaba de publicar también su álbum debut, Sour.

A pesar de que se la pueda considerar “chica Disney” y, por tanto, limitar en cierto modo su propuesta musical al pop, Olivia está llevando a cabo una estrategia diferente, atractiva y, sobre todo, bien apoyada en artistas relevantes de la industria musical para marcar su propio camino. Porque su nuevo trabajo no es un álbum viral más que se ha colado en todas las listas de éxitos.

¿Y qué mejor que rescatar una de las portadas más icónicas de la historia de la música? Estamos hablando de Live Through This, uno de los discos más relevantes de la década de los 90 publicado por la girl band Hole. Fue en 1994 cuando la banda de Courteney Love publicó este álbum, tan solo cuatro días después de la muerte de su árido, Kurt Cobain. Además de por ser una trágica coincidencia este largo marcó un antes y un después en su trayectoria y el movimiento Riot Grrrl.

Con este disco, Love atacó abiertamente a todos aquellos que la acusaron de haber provocado el suicidio del líder de Nirvana, además de arremeter contra la crítica sexista que le había puesto la reprochable etiqueta de “la esposa de”. Además de arrojar en su lírica parte de su perspectiva personal, aprovechó para difundir otras temáticas acordes a la tercera ola del feminismo, como la autoestima o la sexualidad.

Y, lógicamente, estas consignas no quedaron reservadas únicamente al contenido de las canciones, sino que traspasó esa frontera hasta llegar a la portada, protagonizada por Leilani Bishop. En ella, aparece la modelo en lo que parece ser una fiesta de graduación con una corona y un ramo de flores. El hecho de que, quien podría ser una reina del baile, aparezca con este defecto del rímel corrido fue simbólico: era el momento de romper con el canon de belleza.

Puede que este sea el mensaje que quiera recuperar la artista, que en cierto modo dirige la mirada hacia la nostalgia y hacia sus ídolos para demostrar cuál es su perspectiva profesional. Basta con escuchar canciones como Jealousy, Jealousy o Brutal darse cuenta de su afinidad con The White Stripes o visitar sus redes sociales para comprobar el modo en que artistas del pop (Ariana Grande, Britney Spears) han contribuido a sus creaciones. De momento, ha conseguido el aplauso público de Courteney Love, quien ha compartido la imagen a través de Instagram.

El martes y el miércoles, cita en directo

Con esta misma imagen la artista californiana ha querido anunciar el próximo concierto, el Sour Prom Concert Live, que tendrá lugar el próximo martes 29 de junio a las 8:30 pm PT (las 5:30 horas en España) en su canal oficial de YouTube. Además de la presentación en directo de las canciones que forman parte de su debut, Olivia estará contestando a las preguntas de los fans y compartiendo sus experiencias desde las 8:00 pm PT (de nuevo, las 5:00 aquí).

Si no puedes conectarte entonces, ¡no te pierdas la oportunidad de conocer más historias de la cantante a través de su canal de Instagram el día siguiente! Para colocar la guinda del pastel, la compositora de Good 4 U retomará el contacto con sus fans para desvelar algunas de las historias más curiosas que ha vivido entre bambalinas.