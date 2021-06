Así suena ‘Enter Sandman’ de Metallica con la voz de Juanes

Las influencias musicales de Juanes son de lo más variadas. En la última entrevista que tuvimos con el músico colombiano, nos habló de todos los géneros de los que había bebido desde muy joven. Además de los sonidos que ha incorporado de su tierra natal, siempre ha sido un gran fan del rock, y lo demostró incorporando a su nuevo disco una versión de Dancing in the dark de Bruce Springsteen.

Ahora, Juanes también nos he demostrado que escuchaba mucha música de Metallica. La banda de hard rock siempre ha estado muy presente en su vida, y se ha convertido en uno de los invitados al disco que la banda ha preparado para celebrar los 30 años del Black Album. The Metallica Blacklist contará con muchos y muy variados músicos invitados, y el colombiano es uno de los que más nos ha sorprendido.

Juanes hizo en su momento una versión de Seek and Destroy en el Festival Rock al Parque en Bogotá en el 2019. Ahora, el músico ha vuelto a cantar un tema de Metallica que estará incluido en el disco homenaje. Es Enter Sandman, una de las baladas más conocidas y celebradas del grupo, y formará parte de este proyecto, uno de sus más ambiciosos: un número sin precedentes de más de 50 artistas que abarcan una increíblemente amplia gama de géneros, generaciones, culturas, continentes y más; cada uno de los cuales contribuye con una interpretación única de su parte favorita del legendario disco.

Juanes – “Enter Sandman” from The Metallica Blacklist

Juanes a través de sus redes sociales señaló: "Honrado de ser parte de la celebración de los 30 años del Black Album. Recuerdo esos días en Medellín escuchándolo una y otra vez sin parar. ¡Esto es un puto sueño hecho realidad! ¡Gracias Metallica por invitarme y hacerme una vez más parte de la familia!".

Todos los ingresos de The Metallica Blacklist se repartirán a partes iguales entre la Fundación Mi Sangre creada por Juanes; All Within My Hands y otras más de 50 organizaciones benéficas elegidas por los artistas que tocan en el álbum.