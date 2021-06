Halsey anuncia el inminente lanzamiento de su nuevo disco

Ha pasado ya un año y medio desde que Halsey sacase a la luz su último trabajo de estudio, Manic. En él se incluían canciones como Without me, su éxito más importante en solitario, y fue definido por la propia artista como un disco compuesto principalmente por sonidos country, hip-hop y rock entre otros.

Desde entonces, la intérprete cuyo nombre real es Ashley Frangipane se ha encontrado algo más alejada de los focos (y los micros) para centrarse en su lado más personal. Y es que Halsey espera desde hace algunos meses la llegada de su primer bebé, que fue anunciada a principios de año y cada día está más cerca de ser una realidad.

Ahora la pregunta que se hacen sus fans es si la artista dará a luz antes a su pequeñx o a su próximo álbum. Lo que sí es seguro es que ambos llegarán en breve, y ha sido esta segunda noticia la que ha sacudido las redes tras ser comunicada por ella misma. Una enorme lona publicitaria de color negro es la que incluye el nombre del que será ya el cuarto disco para la norteamericana.

If I can't have love, I want power es el título de un trabajo que contará con la producción de Trent Reznor y Atticus Ross, dúo conocido por formar el mítico grupo de rock Nine Inch Nails. Gracias a este dato y al pequeño fragmento que Halsey nos ha regalado en forma de teaser, podemos ya hacernos una idea de cómo sonará el disco en su totalidad. Y no, no se parecería en absoluto a sus anteriores trabajos, sino que todo apunta a que punk y rock serán las principales influencias en su sonido.

Una de las artistas que ha celebrado la noticia es Olivia Rodrigo, admiradora de Halsey y también de la corriente punk (como reveló a propósito del lanzamiento de Good 4 U y su disco Sour). La intérprete de Drivers license ha reaccionado con un "YAS" al inesperado anuncio, del que aún se desconoce fecha exacta, aunque a buen seguro la espera no será muy larga.

¡Qué ganas de escucharlo!