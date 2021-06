Olivia Rodrigo se corona como la princesa del pop actual en ‘Sour Prom’

Olivia Rodrigo se ha convertido en una de las grandes estrellas del momento. Con tan solo 18 años, la joven se ha posicionado como una de las artistas más escuchadas del 2021 gracias a su álbum debut: Sour.

Desde que lanzó su tema Drivers License, que coronó las principales listas musicales (incluida la de LOS40), su nombre y su imagen no han dejado de sonar. ¡Y es que Olivia ha llegado a la industria para hacer historia!

Ahora, para deleite de sus fans, Olivia ha hecho un miniconcierto a modo de videoclip largo para sus fans. Con el baile de promoción como hilo argumental, la ex chica Disney ha cantado algunos de los temas más exitosos de Sour. ¡Y es una pasada!

Dirigido por Kimberly Stuckwisch y Tobyl, el mini concierto empieza como todo baile americano que se aprecie (y que hemos visto mil veces en la televisión): con nuestra protagonista saliendo de casa arreglada y cogiendo una limusina hacia la fiesta del instituto.

Olivia Rodrigo - SOUR Prom

Un viaje hacia el instituto

Una vez que entra en el maravilloso vehículo de color blanco, Olivia empieza a cantar el segundo single de Sour: Deja Vu. La canción la junta con otro de sus temas más exitosos: Happier. De este modo, escuchamos un mashup mientras la cantante viaja hacia un mundo sideral.

Una vez que llega al centro, Olivia entra en la sala del baile para cantar brutal. Una de las canciones más movidas del disco. Mientras que la artista canta el tema, los estudiantes se ponen a bailar perfectamente coreografiados. La actuación parece sacada de un musical. ¡Y es que es una locura!

Es entonces cuando baja el ritmo, los bailarines se emparejan y Olivia se pone romántica cantando Traitor.

Luego llega el momento de volver a sacar su lado más rockero con Jealousy, jealosy, donde la artista termina rodeada de una decena de brazos que la atosigan. Una manera muy visual de representar los celos y la sensación de ansiedad que producen.

Cansada de la situación, Olivia sale huyendo del gimnasio y se refugia en el aula de fotografía (porque sí, en Estados Unidos tienen este tipo de clases). Allí, con una guitarra que ha salido de la nada, canta Enough for you.

Y llegó entonces uno de los momentos más esperados del mini concierto: Drivers License. Olivia canta el que ha sido su gran hit. Y sí, sigue poniéndonos la piel de gallina. Lo hace en el campo de fútbol, con varias parejas bailando sobre el césped.

Un minuto después, el campo se convierte en una auténtica fiesta al ritmo de Good 4 u. Con deportistas, animadoras y la banda del instituto, Olivia se convierte en la gran protagonista de la fiesta.

Y es que, aunque la joven no se lleve la corona del baile, hace meses que lleva puesta la tiara de princesa del pop. Sin duda, Sour Prom ha sido un gran regalo para los fans de la cantante. Y es que la artista lo ha lanzado totalmente de manera gratuita en Youtube.