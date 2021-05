Olivia Rodrigo lo tiene claro: quiere que la tomen en serio como compositora

Olivia Rodrigo es uno de los fenómenos musicales del momento gracias al éxito internacional de su canción Drivers License, pero tan solo hay que hacer un repaso por cuáles son los próximos planes de esta joven estrella para tener claro que dicho triunfo no va a quedarse ahí.

Su primer álbum, titulado Sour, saldrá a la venta el próximo 21 de mayo, justo después de brillar con su primera gran actuación, nada más y nada menos que, en los Premios Brit. Y para ir haciéndonos una idea de qué nos espera en su interior, Olivia Rodrigo presentaba hace apenas unos días Good 4 you, un single pop rock fresco, descarado y divertido con el que cambia su registro radicalmente respecto a su conocidísima balada de desamor.

Sin embargo, aunque es indiscutible que Olivia Rodrigo es una promesa del pop, ella tiene claro lo que quiere ser y por lo que quiere que le reconozcan: como compositora. Así ha sido como alto y claro lo ha manifestado en una entrevista con NME: "Siempre quise escribir mis propias canciones", ha afirmado tajantemente. Si bien es cierto que en High School Musical hay varios temas que llevan su firma, Olivia Rodrigo no se refería exactamente a esto, sino que tiene muy claro que lo que quiere es mostrar su “auténtico yo” y poder expresar sus propios sentimientos a través de su música: "Recuerdo que me preocupé porque no iba a escribir canciones con las que pudiera identificarme debido a lo extraño que era crecer en un set. Era como, ¿sobre qué iba a escribir? ¡Ah, tengo que leer esto!", ha explicado con ironía sobre las canciones para Disney Channel, donde siempre ha temido que la encasillen: "Algunos de mis artistas favoritos vinieron de Disney Channel… Pero sí, siempre quise hacer algo diferente. Nunca quise ser una chica pop; esa nunca fue mi prerrogativa".

Precisamente en relación a que no quiere que la encasillen apunta que va a ir la dirección de su primer álbum, para cuya creación ha confesado que le inspiraron mucho algunos discos de rock alternativo de los noventa: "Creo que los álbumes de esa época eran brutalmente honestos y angustiados, y quería hacer un disco angustioso sobre mí creciendo y pasando por la angustia", ha contado Rodrigo dejando en evidencia estos rasgos tan típicos de la llamada Generación Z que también hemos visto en las creaciones de artistas como Billie Eilish, de quien se ha confesado seguidora desde que la intérprete de Bury a friend tuviera 200.000 seguidores. "Es tan inteligente y creo que es tan asombroso que las chicas puedan admirar a alguien como ella, que es tan valiente e inteligente, ha afirmado sobre Billie y en relación a su impactante portada en la revista Vogue.

Olivia Rodrigo confiesa en qué álbum de Taylor Swift le gustaría aparecer

Olivia Rodrigo se ha deshecho en halagos (una vez más) hacia Taylor Swift, a quien prácticamente se puede considerar su madrina artística. "Siempre he admirado a Taylor desde que tenía literalmente cinco años", ha confesado la artista quien ha asegurado de forma tajante: “Obviamente, creo que es la mejor compositora de todos los tiempos (…) me ha inspirado mucho ver a alguien tomar el control de su carrera y de su vida de esa manera.

Por si esto fuera poco, Olivia Rodrigo tiene claro cuál es su disco preferido de Taylor Swift: Speak Now, el tercero de la discografía de la cantante y en el que se encuentran canciones como Mine, Back to December, The story of us o Sparks Fly. “Me encantaría estar en una canción de Speak Now", ha confesado Olivia Rodrigo mostrando una vez más su infinita admiración por la súper estrella de la música.