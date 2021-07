Bebe Rexha se enfrenta a sus haters y da una lección ‘body positive’: “Hay que normalizar los 75 kilos”

Bebe Rexha ha sido una artista que nunca se ha escondido a la hora de reivindicar su cuerpo en nombre de millones de mujeres cuya talla no es la estandarizada en los cánones de la industria de la moda. Ya lo hizo denunciando que ningún diseñador quería vestirla en los Grammy y lo acaba de volver a hacer en sus redes sociales enfrentándose a sus haters y dando una lección de body-positive.

En un vídeo que se ha vuelto viral gracias a sus millones de interacciones y comentarios, la solista estadounidense aparece desfilando en lencería junto al texto: "¿Cuánto crees que peso?". La pregunta no es algo al azar. En sus redes son frecuentes los comentarios que se meten con su figura.

Y antes de que alguien pudiera lanzar la respuesta, la cantante deja clara su opinión ante aquellos que hacen 'body-shaming' (o humillación corporal). "A nadie le importa, porque soy una perra mala sin importar lo que pese. Pero normalicemos pesar 75 kilos". Ya no hablamos ni de 150... Los estereotipos sociales son crueles hasta el extremo.

Contra ello Bebe Rexha ha querido lanzar su propia firma de lencería bajo el nombre de Adore me que ofrece todo tipo de tallas para todo tipo de mujeres. "Quiero inspirar a otras mujeres para que amen sus cuerpos y se sientan hermosas con cualquier tamaño. A nadie le gusta una estrella de pop gorda y esa idea me jodió la cabeza, porque me hicieron creer que no valía nada a no ser que mi aspecto fuese uno concreto" confesó la artista hace unas semanas para la revista People.

La cantante no es de las que se muerden la lengua como demostró a comienzos de 2019 cuando fue nominada a los Grammy: ""Os aseguro que mi culo de talla 8 (40-42 en talla europea) estará en los Grammy. Si mi talla es demasiado grande para estos diseñadores, la verdad es que yo ya no sé qué deciros. Es una locura. Si no quieres vestir a una mujer de talla 8, no tengo ni la más mínima intención de lucir tu vestido. Le estáis diciendo a las mujeres que sean de esta talla o más que no se verán guapas con vuestros trajes. Que os jod*n a vosotros y que se jod*n vuestros trajes" argumentaba visiblemente enfadada Bebe Rexha.