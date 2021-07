Las palabra de despedida de Arturo Valls con '¡Ahora Caigo!' (Antena 3) tras 10 años al frente del programa

Arturo Valls tiene muchos proyectos en marcha y Antena 3 está apostando por las series turcas. Estas dos razones, aunque no sabemos si existe algún otro argumento más con peso que haya ayudado a propiciar la situación, han llevado a la cadena de Atresmedia a tomar una decisión fulminante y acabar con uno de los concursos más icónicos de los últimos años de la televisión, el ¡Ahora Caigo! que presenta Valls desde el año 2011.

El formato pondrá fin a sus emisiones este mismo viernes por la tarde, y a partir del próximo lunes 5 de julio Antena 3 emitirá en la franja horaria que hasta ahora ocupaban Valls y los suyos —entre las 17:30 horas y las 19:00 horas, aproximadamente— su nueva serie turca, Tierra amarga.

Así, aunque todavía queda por ver el programa de esta misma tarde, Arturo Valls ya ha querido despedirse oficialmente del formato y ha escrito en redes sociales un bonito mensaje dirigido a seguidores pero especialmente al resto del equipo que desde hace una década hace posible que cada tarde el concurso de Antena 3 acompañe a miles de telespectadores de toda España.

"That’s all folks!! Ya es oficial, se acaban 10 años de ¡Ahora Caigo! Como os podéis imaginar lo he pasado realmente mal, un aburrimiento, un suplicio.", ha arrancado el anuncio el presentador haciendo gala de su sentido de la ironía para inmediatamente después, dejar atrás el escudo que da el sentido del humor y dedicar unas tiernas palabras a sus compañeros. "Menos mal que he tenido al mejor equipo que se puede tener, talento y cariño a partes iguales. Gracias por la comprensión. Os voy a echar mucho de menos! ❤️❤️😊 fideuaaaaaaaa!!!!", ha indicado Valls.

Además, el humorista ha acompañado el post de Instagram con algunas fotografías que le ha hecho durante estos años una de las guionistas del programa en las que se le puede ver con distintos disfraces y disfrutando de momentos muy divertidos con el resto del equipo de Gestmusic, la productora del formato.

El futuro de Arturo Valls

Aunque el presentador no ha hablado todavía sobre su futuro laboral después de ¡Ahora Caigo!, lo que parece claro es que el trabajo no le va a faltar. Además de presentar el concurso vespertino de Antena 3, Valls también está al frente de Mask Singer, otro de los formatos estrella de la cada con el que está arrasando.

Además, Valls también está trabajando en la producción de la película de Camera Café, un formato que, según él mismo ha explicado, le hace muchísima ilusión volver a traer a las pantallas españolas y con el que está trabajando con gran parte del elenco de la serie que se estrenó en 2005.