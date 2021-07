El mini bikini blanco con el que Rita Ora levanta pasiones este verano

A Rita Ora le encanta tomar el sol, le encanta lucir bikini o bañador y le encanta compartir estas dos cosas que le encantan con sus seguidores en sus redes sociales. Y a nosotros nos encanta que a la cantante británica de origen kosovar le encante porque levanta pasiones.

Porque a sus 30 años está más espectacular que nunca. La solista nunca ha tenido ningún reparo en mostrar su cuerpo al natural y de hecho ha sido portada en varias ocasiones haciendo topless. Pero la censura de Instagram no le permite darse esos lujos.

Sin embargo para todos sus seguidores sí tiene una buena dosis de centímetros de su morena piel cubierta por bikinis o bañadores que resaltan cada una de sus increíbles curvas. La última que hemos podido ver hace apenas unas horas con un mini bikini blanco que nos enamora.

Esa publicación que suma miles de interacciones parece que tiene que ver con el videoclip de la canción You for me que Rita Ora firma este verano colaborando con Sigala. De hecho en su cuenta hemos visto otros modelos de bikini y bañadores espectaculares pero nada tan provocativo y explosivo como esa mínima cantidad de tela blanca que no deja demasiado a la imaginación.

Viendo el lyric de la canción, queda claro que esta apuesta a canción del verano tendrá mucho que ver con bikinis, bañadores, piscina y playa. Y si a eso le sumamos el cuerpazo de Rita Ora, la fórmula es un win-win para los que idolatramos a la solista.