'Supervivientes' permite a Tom, Lara y Alejandro hablar con excompañeros y esto es lo que les dicen

La gala dominical de Supervivientes, Conexión Honduras 13, dio un nuevo giro al guion del concurso este pasado domingo y permitió algo que no se había visto hasta la fecha: que los concursantes que todavía están luchando por conseguir el premio se pongan en contacto telefónico desde Honduras con aquellos que han abandonado ya el programa para pedirles un consejo de convivencia o de supervivencia.

Tom Brusse, Lara Sajen y Alejandro Albalá fueron los afortunados que accedieron a este premio tras batirse en duelo con sus compañeros Y ellos, según sus propios deseos, pudieron hablar durante un minuto respectivamente con, Carlos Alba, Alexia Rivas y Marta López.

La polémica frase de Carlos Alba a Tom Brusse

El primero en recibir su llamada fue el francés. Tom Brusse se decantó por el exaspirante de Masterchef para recibir su consejo y este protagonizó uno de los momentos más tensos de la noche. "Tom, escúchame y después me hablas, ¿vale? Mira, no te fíes de las nuevas amistades que te has echado. No te fíes. Acércate, tú sigue tu juego...", le llegó a indicar Carlos al francés en clara alusión a la relación que este ha retomado con Olga Moreno. Sin embargo, enseguida Jordi González, el conductor de Conexión Honduras, le interrumpió para llamarle la atención por estar dándole información prohibida.

"Carlos, no hagas trampa. Carlos no puedes dar información del exterior. Te ha pedido, ha quedado claro que Tom quiere consejos de convivencia", le espetó González al exconcursante que se encontraba conectado de forma virtual con el plató y con Honduras. "Lo siento, no me habían dicho eso", rectificó Alba rápidamente y después se limitó a darle ánimos a Tom para que llegue con fuerza al final del concurso.

Sin embargo, aunque Alba trató de recular al final de su intervención, las palabras del cocinero hicieron mella en Tom Brusse, que confesó al cortar la llamada que lo que le había dicho su excompañero en Honduras le había dejado en "shock".

Además, el resto de supervivientes que siguen en la isla también se quedaron boquiabiertos al conocer que Carlos había infringido la norma y le había dado a Tom Brusse información prohibida. Sin embargo, Jordi González le pidió al concursante que no desvelase de qué se trataba y les aseguró que lo que había dicho Alba no era más que una "opinión personal".

Alejandro Albalá llama a Marta López

Una vez pasado el susto inicial provocado por la llamada a Carlos Alba, Supervivientes dio paso a Marta López para que le dedicase unas palabras a su compañero Alejandro Albalá. "Quiero que me des 'el consejo' para afrontar lo que me queda de concurso", le pidió Alejandro a la colaboradora de televisión.

Ante esto, Marta López no dudó en alabar el concurso que está haciendo Alejandro y le animó a no callarse las cosas. "Tú eres un superviviente como todos los demás y vas a llegar a la final porque aquí te estamos apoyando muchísimo y te queremos muchísimo. Solamente sé como eres", le dijo desde el plató su compañera.

Alexia Rivas habla con Lara Sajen

Por último, Lara Sajen conectó con el plató de Supervivientes en Madrid para poder hablar con Alexia Rivas y esta, práctiamente no la dejó articular palabra. La exconcursante aprovechó al máximo el minuto que le otorgó la organización y le dio ánimos a su compañera diciéndole que nada estaba decidido y que siguiera luchando como estaba haciendo hasta el momento. "No siempre es pelear, baja el ritmo a veces. Pero tú eres clara, lo estás haciendo super bien sigue así. Además, confía en tu intución, que tú eres muy lista", le dijo Rivas.

Además, Alexia le comentó a Lara que debe tener claro que la única amiga que tiene dentro es ella misma así que no debía perder la fuerza y la confinaza en sí misma porque ya queda muy poco concurso. "Dalo todo que solo queda este televoto", la animó desde Madrid.