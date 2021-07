Taylor Swift y Adele: los rumores de colaboración se disparan en la red

Taylor Swift y Adele mantienen desde hace años una excelente relación. Su amistad no es ningún secreto y sin embargo las ocasiones en las que se juntan o en las que parece que lo van a hacer originan un espectacular revuelo en todo el mundo. Eso es justo lo que ha sucedido con los últimos rumores de colaboración tras el registro de una canción.

Una vez más han sido los fans, esos auténticos sabuesos musicales, los que han disparado la alarma sobre este posible dueto tras comprobar la existencia de una canción llamada Broken hearts en el registro de compositores a nombre de dos artistas que seguro que os sonarán: Adele Laurie Blue Adkins y Taylor Alison Swift. Adele y Taylor para los amigos

No todo el mundo tiene acceso al SESAC (Sociedad Europea de Autores y compositores de escena), una especie de SGAE con mucha historia en Estados Unidos pero quienes sí pueden consultarlo asegura que la canción está registrada como Broken hearts aka Shattered hearts y a nombre de la solista estadounidense y la británica.

Con Adele trabajando en su nuevo álbum de estudio que podría llegar en los próximos meses y con Taylor Swift regrabando su álbum Red para recuperar los derechos de autor de sus canciones dentro del proyecto Red (Taylors's version) lo difícil ahora está en asegurar si la canción formará parte de una o de otra aventura musical.

Como decíamos al comienzo de la noticia, no es la primera vez que surgen los rumores de colaboraciones entre ambas artistas. A comienzos de 2019, la intérprete de Someone Like You estuvo grabando en un estudio de Nueva York durante varias semanas y pasó algunas horas con su compañera de profesión.

De hecho ambas furon vistas en el ático de la intérprete de Bad Blood, lugar al que el equipo de la británica envió un equipo de grabación. La pandemia y las videoconferencias han evitado que esa escena se pudiera repetir públicamente en el último año y medio por lo que no sabemos qué han estado preparando estas dos diosas de la música.

Hace unos días, Ed Sheeran ya nos ponía con la mosca detrás de la oreja tras confirmar que su versión con Taylor Swift de Everything has changed. El pelirrojo aseguraba que la solista estadounidense tenía preparadas muchas sorpresas. ¿Se refería a este pedazo de dueto con su compatriota?