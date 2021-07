¿Quieres el nuevo look de Carla Díaz o Martina Cariddi? Te contamos a quién le sientan bien y cómo tenerlos

Las actrices Carla Díaz y Martina Cariddi, dos de las nuevas caras de Élite que se han incorporado al elenco de la cuarta temporada, han renovado su look durante una visita a París y, Díaz se ha pasado al equipo de las rubias mientras que Cariddi lo se ha sumado al de las pelirrojas.

Carla Díaz, que antes de ser catapultada a la fama mundial de la mano de la exitosa serie de Netflix ya había participado en formatos nacionales como Águila Roja, Punta Escarlata, Tierra de Lobos y Amar es para siempre, aparece en Élite con corte de pelo muy corto y con el cabello negro, un peinado que ha mantenido hasta ahora, cuando, no sabemos si por exigencia del guion de alguna campaña publicitaria o rodaje, se ha decolorado el pelo hasta dejárselo completamente rubio.

Por su parte, Martina Cariddi, compañera de Élite de Carla Díaz y amiga inseparable desde que coincidieron en el rodaje de la exitosa serie para interpretar a Ari y Mencía Balnco, también se ha hecho un cambio de look en la capital francesa y en este caso, ha dejado atrás su media melena castaña para lucir un pelo pelirrojo.

Ambas se han puesto en las manos del peluquero y artista francés Karim Pascha y la verdad es que están guapísimas. Sin embargo, estos tonos de pelo tan arriesgados —sobre todo el de Martina Cariddi— no sientan bien a todo el mundo. Por eso, desde LOS40.com nos hemos puesto en contacto con los estilistas Manu Guillén, de NIM Salón y Abel Maya, de Arte Efímero Salón, para preguntarles qué hay que hacer para copiar estos looks y sobre todo, quién debería y quién no, arriesgarse con ellos:

El rubio de Carla Díaz

El color de Carla Díaz es todo un acierto para el verano. El estilista Manu Guillén explica que, en su opinión, de cara a esta época del año siempre es mejor decantarse por los rubios que por otro tipo de tonos, pues cuando se nos van los matices, el pelo siempre tiende a los tonos rubios dorados.

Sin embargo, Abel Maya añade que este tipo de tonos tan claro siempre se suelen hacer sobre cabellos medios y cortos. "Al final una decoloración es un proceso algo agresivo", indica. Además, dese Arte Efímero Salón aseguran que cada vez se están encontrando con más clientas que optan por buscar una imagen más fuerte con este tipo de color de pelo un tanto alejado de los clásicos matices grisáceos y se opta "por un platino algo más cálido".

A teñirse de este tono cada vez más se animan chicas y chicos con pieles morenas que optan por redondear su look con unas cejas marcadas que aportan fuerza y carácter, exactamente lo que ha hecho Carla Díaz.

El nuevo look de Martina Cariddi

El bicolor en tonos cobrizos que han escogido el estilista francés y Martina Cariddi favorece a las personas con piel clara. Por eso, aunque la actriz se ha arriesgado ahora con él, el estilista Manu Guillén no lo recomienda para el verano.

"Es muy importante que el pelo esté muy bien hidratado para que el color tenga mucho más brillo y esté mucho más luminoso", nos ha explicado el peluquero. Además, Manu ha querido recordar a quienes estén pensando en dar el salto a este tipo de colores, que el mantenimiento tiene que hacerse cada cuatro o cinco semanas, y que, en verano, por los baños en la playa y en las piscinas, por norma general los tonos cobrizos pierden muchísimo y acaban quedando rubios.

Por su parte, Abel Maya recalca que, aunque este tono es naturalmente favorecedor para las personas con pieles claras, si lo que se busca es precisamente romper con esta regla y optar por un look más arriesgado, también puede ser una buena idea para personas con la piel más oscura y ojos morenos. "Al final, esto es lo que el cliente o la persona a la que vayamos a hacer el color quiera mostrar. Si lo defiendes, no hay ese tipo de reglas", añade el estilista.