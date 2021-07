Martina Cariddi y Carla Díaz (Mencía y Ari en 'Élite 4') se ponen de acuerdo para un cambio de look radical

Los protagonistas de la cuarta temporada de Élite causan sensación allá por donde pasan y las redes sociales no son menos. Tan solo hace falta recordar el impacto que causó Manu Ríos con su foto ente el espejo en la que únicamente lleva una toalla sobre su cuerpo. Pues bien, ahora ha llegado el turno de que sean las chicas quienes dejen si palabras.

Martina Cariddi, que da vida a Mencía, y Carla Díaz, que interpreta a Ari en Élite, se han puesto de acuerdo para someterse a un cambio de look de lo más radical y completamente distinto en el caso de cada una. Eso sí, ambos siguiendo las tendencias capilares del momento a rajatabla.

Martina Cariddi se pasa al pelirrojo

Los tonos rojos y anaranjados en el pelo se están convirtiendo en el último grito en lo que a moda dentro de la peluquería respecta, eso sí, en tonos muy vivos (sino, que se lo digan a Gigi Hadid) y Martina Cariddi no ha podido resistirse. La actriz ha sorprendido con un flequillo recto, algo más corto que el que lucía siendo Mencía en Élite y una melena totalmente lisa en tonos naranjas. ¡Solo apto para gente atrevida! Aunque hay que reconocer que le da un toque rebelde que nos encaja a la perfección con el rol de su personaje.

Carla Díaz cambia el negro de su pelo por el rubio intenso

Carla Díaz, la hija mayor del nuevo director de Las Encinas en la ficción, no se ha quedado por detrás de su compañera de reparto en lo que a estilismo se refiere. Manteniendo su característico corte de pelo, la actriz se ha pasado al rubio intenso y lo ha celebrado de una forma de lo más sofisticada, en una bañera y en francés: “Oh là là ! je suis blonde!!”, escribía junto a sus imágenes.

Por si esto fuera poco, Martina Cariddi y Carla Díaz han mostrado juntas sus nuevos looks a través de sus stories de Instagram. Lo que no sabemos es si esta decisión de cambiar de imagen de forma radical es fruto de un arrebato personal o si se trata de una maniobra relacionada con algún proyecto profesional (puesto que estaban juntas, no lo olvidemos). De momento lo que sí han dejado claro ha sido su admiración por el artífice de sus nuevos looks @karim_pascha.