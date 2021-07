Fast and Furious 9 supera los 500 millones de dólares y va camino de ser la quinta entrega más taquillera

Fast and Furious 9 ha hecho historia. El más reciente capítulo de la franquicia de acción y aventuras que sigue las andanzas de Dominic Toretto y su familia acaba de superar los 505 millones de dólares en taquilla convirtiéndose así en la película más taquillera de la era pandémica en los cines.

Solo Godzilla vs Kong había conseguido acercarse a la cifra de los 500 millones durante todos estos meses en los que el acceso a los cines ha estado limitado en muchos países. Con estos datos, FF9 va camino de ser la quinta entrega de la saga protagonizada por Vin Diesel más taquillera. Al alcance tiene los 630 de Fast Five, los 760 de FF Hobbs y Shawn y los 790 de FF 6.

Más complicado tendrá alcanzar los casi 1250 de The F8 of the Furious y los 1516 millones que recaudó Furious 7 en la que fue la despedida de Paul Walker de la saga tras su trágico fallecimiento. La evolución del verano marcará el comportamiento en la taquilla que en Estados Unidos es espectacular en 2 semanas y que en China está arrasando tras estrenarse a finales de mayo.

En España Fast and Furious 9 también ha tenido una gran recaudación rozando los 3 millones de euros en su primer fin de semana. Las cifras son muy similares en el resto de países del mundo que se han lanzado a devorar uno de los grandes blockbusters de este verano cuyo estreno se retrasó con respecto a su fecha original.

La familia Toretto vuelve por todo lo alto con esta novena entrega de la franquicia. Fast and Furious 9 es extrema: coge lo mejor de la franquicia, lo agita en una coctelera, le inyecta óxido nitroso, adrenalina, recuerdos nostálgicos y todos los dopajes que uno encuentre por medio, así como un poco de espíritu autoparódico, y los amalgama en un solo producto. La fórmula, aunque caótica, funciona porque es fiel a su propia anarquía narrativa, y eso es lo que le gusta a su público.