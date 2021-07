Dua Lipa está a punto de dar el salto al séptimo arte. La cantante ha compartido con todos sus seguidores en las redes sociales su inminente debut cinematográfico que llegará gracias a la película Argylle. Sin embargo, no será su única aportación al filme ya que como también se ha desvelado la británica aportará su música.

De momento se desconoce cuáles serán las canciones que formarán parte de la banda sonora original de este largometraje que está promocionando en los últimos días a través de sus perfiles oficiales en las redes sociales aunque todavía falta más de un año (y coincidirá con su gira) para su estreno tal y como indica en el texto #Argylle2022

Dua Lipa se pondrá a las órdenes del director Matthew Vaughn en este thriller de espías que promete convertirse en uno de los grandes reclamos cinematográficos del próximo año. Porque a la participación de la británica hay que sumarle un espectacular elenco de actores y actrices con los que compartirá pantalla.

Henry Cavill, Sam Rockwell, Bryce Dallas Howard, Bryan Cranston, Catherine O’Hara, John Cena y Samuel L. Jackson han sido hasta ahora algunos de los nombres confirmados en este proyecto que lleva el sello de Marv Films. El rodaje echará a andar este mes de agosto en Europa para posteriormente trasladarse a Estados Unidos y otras zonas del mundo.

Argylle será sólo la primera de las tres películas que compondrán la trilogía de la adaptación de la obra de Ellie Conway. Habrá que esperar para ver si el papel de Dua Lipa se limita a una única película o si formará parte de la trilogía.

En las últimas semanas no han parado de dispararse los rumores en torno a las primeras sesiones de grabación de DL3. Se la pudo ver en el estudio de grabación junto a dos de sus compositores de cabecera y también en Los Ángeles junto a una de las componentes de Blackpink quien sabe si preparando una colaboración a la altura de Kiss and make up.