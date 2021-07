Sin complejos: Dani Martín posa sin camiseta y descubre lo que menos le gusta de su cuerpo

Dani Martín, el artista, es también Dani Martín, la persona. Lo que debería ser obvio para todo el mundo muchas veces no lo es para algunas personas que piensan que por ser una estrella la vida es perfecta y tienen que soportar los aspectos negativos de la fama. Y el Dani Martín que es un gran artista está demostrando en este 2021 (por si alguien no lo conocía) que es una gran persona.

Hace unas semanas ya dio un importante paso reconociendo que, como millones de españoles, él acude ocasionalmente a recibir ayuda psicológica. Hablar de salud mental abiertamente no es algo habitual entre las estrellas musicales pero en los últimos tiempos cada vez son más lxs intérpretes que hablan públicamente de ello.

Y ahora Dani Martín nos vuelve a demostrar que hay que vivir sin complejos. El músico madrileño ha posado sin camiseta en sus redes sociales descubriendo a todo el público, seguidores y no seguidores, lo que menos le gusta de su cuerpo. Una lección de autoaceptación que ha sido muy aplaudida por todos sus seguidores.

"Hoy me apetece contaros que toda mi vida he estado lleno de complejos. Nunca me ha gustado mi cuerpo, sobre todo mi pecho; me he juzgado siempre y me he exigido al máximo. Soy imperfecto, soy esto y hoy me gusta. Mucha gente creerá: ¿pero éste que lo tiene todo cómo puede tener complejos? Pues los he tenido y los sigo teniendo, cada vez menos. Me apetecía enseñaros mis tetitas de cabritilla, así las he llamado yo siempre" empieza escribiendo el que fuera líder de El Canto del Loco.

"Instagram, ¿por qué censuráis las tetitas de las chicas y las mias no? Vivan las personas, y que sean como quieran ser y como son. Un beso, cero moralina, me sale del corazón enseñar esto! Salud y amor a todos y todas!" concluye el madrileño.

Como decía, las reacciones no se han hecho esperar desde todos los rincones del mundo. Fans de Dani Martín en España y América han aplaudido y agradecido su gesto. Idéntica situación se ha repetido con nombres como Alejandro Sanz ("Adonis Total 👏👏"), Aurora Carbonell ("Disfrútate, solo tenemos una vida y un cuerpo. ❤️💫"), Marta Flich ("Ole tú ❤️") o Loles León ("El talento y el gran corazón ❤ como el tuyo, emborronan los físicos. @_danimartin_ 💋") entre otros miles de comentarios.