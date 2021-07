Dua Lipa y la inesperada colaboración póstuma que ha sacudido la red

8 palabras le han servido a Dua Lipa para disparar los rumores y poner patas arriba el universo del pop y del hip-hop. Porque la red he enloquecido con una potencial e inesperada colaboración póstuma que podría ver la luz este próximo 16 de julio.

"You can't say pop without smoke - 16 july" escribía la londinense. Un juego de palabras en referencia al vídeo del rapero Pop Smoke que fue trágicamente asesinado el pasado año en su casa de Los Ángeles con apenas 20 años. Lo que ha mostrado la inglesa en su cuenta oficial de Instagram es un vídeo grabado con el móvil del músico cantando su canción One Kiss.

Y atando cabos, lo que todos los medios especializados del mundo han dado por sentado es que si el segundo disco póstumo de Pop Smoke ve la luz el 16 de julio lo que viene es una colaboración entre ambos artistas. ¿Cómo será? ¿Se ha producido póstumamente? ¿La tenían ya grabada?

Muchas incógnitas por resolver para un mensaje de solo 8 palabras pero que ha sacudido la red. Una posible colaboración tan inesperada como sorprendente porque pocos éramos conscientes de una posible vinculación entre ambos artistas.

Pop Smoke (de nombre real Bashar Barakah Jackson) empezaba a hacerse un nombre en la industria musical gracias al éxito de su single Welcome to the Party, que fue uno de los temas del verano de 2019 en Estados Unidos. De hecho, la propia Nicki Minaj lanzó un remix.

Este nuevo proyecto póstumo del rapero, que llevará por título Pop Smoke, estará compuesto de 17 canciones cuyos títulos aún no han sido desvelados y entre los que podría estar un dueto con Dua Lipa. Pero sospechamos que aún tendremos que esperar unos días para que la noticia se confirme oficialmente. Y más si detrás del álbum está en la producción un nombre como 50 Cent.