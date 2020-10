La que se avecina muestra un avance de la temporada 12 en su adiós a Montepinar

La que se avecina ya ha presentado su 12ª temporada. Lo ha hecho con un avance de un par de minutos en el que adelanta algunas de las tramas que marcarán el adiós definitivo a Mirador de Montepinar. Ya sabéis que los Caballero no alcanzaron un acuerdo con los propietarios del plató de rodaje y los personajes de la comedia española más popular tendrán que mudarse para la T13.

Pero eso no será hasta 2021 por lo menos. De momento muy pronto podremos volver a disfrutar con los vecinos de Montepinar que regresan para hacernos reír con sus innumerables líos. "La Cuqui volverá al edificio para recuperar la casa y Amador se quedará en la calle, pero eso no será lo peor. Amador recibirá una visita que le dejará con la boca abierta y descubrirá, ¡que tiene una hija que se llama Antonia Calendaria!" se puede leer en la web de T5.

El personaje interpretado por Pepa Rus deja al cuqui con una cara que no le habíamos visto desde la llegada de "ojos de pollo" aka 'pollete'. Pero no será la única gran sorpresa de los capítulos que están por estrenar. La que se avecina no sólo suma incorporaciones sino que también tendrá la importante baja de Antonio Pagudo, uno de los fijos de la serie desde su primera temporada y que faltará por primera vez en la temporada 12.

"Otra que se va a llevar un buen palo será Lola, que se enterará de que Javi se ha enamorado de otra mujer, ¡a estas alturas de la vida! Fermín tendrá (otra vez) una mala racha económica y los personajes de Carlos Areces y Kirá Miró continuarán dando que hablar en esta nueva y esperada temporada".

Lo que pasará después de los últimos capítulos de la nueva temporada sigue siendo una incógnita más allá de lo que ya os confirmamos. Los vecinos más locos de la televisión volverán, pero lo harán en una nueva localización, tal y como ha desvelado su productor: "Vale, pues nos llena de orgullo y satisfacción confirmaros que habrá T13 de LQSA, en un edificio nuevo, con nuestros personajes históricos y algunos vecinos nuevos". Caballero también ha confirmado que los nuevos capítulos se grabarán a lo largo de 2021.