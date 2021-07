Rosé (BLACKPINK) versiona ‘The Only Exception’ de Paramore en la playa

Las chicas de BLACKPINK siguen dejándonos sin palabras. El grupo coreano se ha convertido en uno de los que más pasiones levanta. ¡Y no nos extraña! Sus temas, sus videoclips y sus actuaciones nos dejan siempre sin palabras. Porque nadie se lo curra como ellas.

Además, las cuatro integrantes también trabajan paralelamente en sus carreras en solitario. Rosé, sin ir más lejos, ha lanzado algunos singles como On The Ground o Gone donde ha demostrado todo su talento. Y es que ambos vídeos superan los 100 millones de reproducciones en Youtube.

Ahora, la artista ha regalado a sus seguidores y seguidoras una actuación muy especial. Se trata de una cover de uno de los temas más conocidos del grupo Paramore. Nada más y nada menos que The Only Exception.

Rosé ha interpretado esta preciosa canción del grupo estadounidense en una sesión musical llamada The Sea Of Hope. Tocando la guitarra en el suelo y acompañada de dos músicos, la joven nos deleita con su voz suave cantando esta letra de amor. Sin duda, una actuación que ha hecho enloquecer a los fans.

No es, ni mucho menos, la primera vez que la artista decide versionar este temazo de 2009. Hace un año, Rosé lo interpretó en el estudio. El vídeo, grabado en poca calidad y subido por sus seguidores, suma más de medio millón de reproducciones en Youtube.

Esta versión se ha publicado solo unos días después de que la cantante fuese vista con su compañera Jennie en Los Ángeles. Las dos chicas compartieron fotos en el estudio, preparando nueva música. Además, Jennie estuvo con Dua Lipa. Esta reunión hizo saltar las alarmas de una posible colaboración entre ambas. Cabe recordar que en 2018, Dua Lipa y el grupo BLACKPINK ya colaboraron en Kiss and Make Up. ¿Tendremos nuevo temazo?