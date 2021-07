Billie Eilish se ríe en la cara de sus haters que hablan de su ‘era flop’

Billie Eilish ha utilizado TikTok para responder a las continuas críticas que en los últimos tiempos está recibiendo antes de la llegada de su nuevo álbum de estudio. En un vídeo de apenas unos segundos, la solista estadounidense aparece conteniéndose la risa como puede y con gesto de incredulidad ante los comentarios de varios haters que hablan de su 'era flop'.

"Literalmente lo que veo en esta app cada día. Morded el polvo. Mis tetas son mayores que vosotros" ha contestado la intérprete. Según estos comentarios de diferentes usuarios, la cantante estaría 'fallando' en su intento de volver a conquistar las listas de éxito mundiales. Y todo porque con su álbum debut When we fall asleep, where do we go? dejó el listón a una gran altura a la que ahora no estaría llegando con el estreno de sus nuevos sencillos.

De momento Billie Eilish ha presentado NDA, Lost cause, Your power, My future y Therefore I am de su inminente nuevo álbum de estudio Happier than ever. Quedan apenas dos semanas para su lanzamiento y lo que ha quedado claro a lo largo de todo el 2021 es que este ha sido el disco que la artista quería grabar y que, a diferencia del proceso de grabación del primero, ha disfrutado al máximo.

La intérprete ha repetido en varias ocasiones que la creación de sus nuevas canciones no le ha hecho vomitar y que ha disfrutado de la experiencia de contar y de hablar de las cosas de las que canta. Una circunstancia que poco o nada tiene que ver con los resultados en las ventas y ni siquiera con el gusto o la aceptación de sus nuevos temas por parte del público.

Tal vez en cifras se pueda asegurar que el estreno de lo nuevo de Billie Eilish no ha conseguido repetir los números de su debut discográfico, pero lo que la cantante de Los Ángeles (California, Estados Unidos) tiene claro es que ni le hace falta ni lo necesita. Y seguro que hay un público, nuevo o el mismo, capaz de disfrutar de su nueva apuesta sonora.