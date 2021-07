Los chicos de Måneskin sacan su mejor lencería en el vídeo de ‘I Wanna Be Your Slave’

Måneskin sigue desatando pasiones. El grupo italiano, ganador de la última edición del Festival de Eurovisión, ha lanzado su nuevo videoclip: I Wanna Be Your Slave. No es casualidad que los chicos hayan decidido lanzar el vídeo musical de este tema. Y es que es uno de los más escuchados en las plataformas de streaming. Solamente en Spotify suma más de 178 millones de streams.

Con una letra en inglés donde se habla de ser uno mismo, sin renunciar a las distintas facetas que nos hacen diferentes, la canción se ha convertido en todo un fenómeno. ¡Y no nos extraña! Y es que desde que los chicos se hicieron con el micrófono de cristal, no han dejado de ganar popularidad. De hecho, se han convertido en el grupo más escuchado del momento. Para que luego digan que Eurovisión no repercute para bien en la carrera de los artistas que se presentan.

Tal es la fama del grupo, que el videoclip ha conseguido en sus primeras 15 horas más de 4 millones de reproducciones. Una auténtica locura.

Un vídeo muy visual

Para la ocasión, los cuatro miembros del grupo han decidido aparecer posando con lencería y ropa interior. De este modo, Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi y Ethan Torchio aparecen posando, se acarician y se besan. Por supuesto, los chicos también dejan de lado aquellos roles de género predeterminados y por ejemplo, Damiano David posa con un sujetador y unas ligas. Estas imágenes se van combinando con otras del grupo tocando y cantando la canción.

Para la ocasión, Måneskin ha apostado por la producción de Martino Benvenuti de Think Cattleya. Para la dirección, los italianos han optado por Simone Bozzelli.

I Wanna Be Your Slave es uno de los dos temas en inglés que se encuentra en su último disco, Teatro d’ira Vol. I. El álbum se publicó en marzo y gracias al empujón que ha supuesto Eurovisión a nivel internacional, el tema en inglés se ha convertido en todo un fenómeno, colándose en los distintos tops musicales europeos.

De hecho, parece que sus fans internacionales quieren escuchar más temas del grupo en inglés. Y es que solo hay que ver la cantidad de reproducciones que tiene su versión de Beggin en Spotify. Nada más y nada menos que 215 millones. ¡Una auténtica locura!