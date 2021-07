La precuela de Grease toma otro rumbo

En los últimos años hemos oído hablar en repetidas ocasiones de la elaboración de una precuela de la mítica película Grease. Pese a que en los últimos años han surgido múltiples acusaciones que tildaban de sexista y homófoba el largometraje (el debate siempre es lícito) lo cierto es que aún hay millones de fans en todo el mundo deseando ver ampliado el universo creado hace 43 años.

En 2019 ya empezamos a escuchar que existiría esta precuela que exploraría los orígenes de la relación entre Danny Zuko y Sandy Olsson, los personajes a los que encarnaron John Travolta y Olivia Newton-John en la cinta original. Aquel primer proyecto recibió el título de Summer nights, como aquella canción que sonaba al principio de la versión de 1978 en uno de sus grandes momentos.

Todo apuntaba a que Brett Haley sería el director pero pasan los meses y la llegada de la pandemia no ha hecho sino retrasar todo el proyecto. De hecho el guionista original John August fue sustituido por Leah McKendrick. Y otra de las grandes dudas estaba en torno a la posible participación de los dos actores originales en esta precuela.

Ahora parece que se van aclarando algunos de los misterios y que la precuela finalmente ya tiene luz verde. Pero con otro rumbo. Paramount ha dado luz verde a la creación de una precuela televisiva de 10 episodios: Grease Rise of the pink ladies. Volveremos al instituto Rydell pero en la televisión.

Grease: Rydell High era el nombre inicial del proyecto estaba sobre la mesa desde otoño de 2020 cuando HBO Max encargó la precuela. No parece que vayamos a poder ver los primeros pasos de Rizzo, Frenchy, Marty y Jan sino una nueva generación de chicas con la chaqueta rosa que escandalizan a sus compañeros de instituto por sus ganas de disfrutar la vida en su plena adolescencia.

Annabel Oakes es la showrunner de Grease: Rise of the Pink Ladies cuya fecha de estreno no se ha desvelado. La primera precuela ya está en marcha y solo queda esperar para ver si Summer loving también se hace realidad. Grease vuelve a la pequeña y a la gran pantalla. Id preparando vuestra mejor gomina y vuestras cazadoras de cuero rosas y negras.

Rise of the Pink Ladies tendrá lugar cuatro años antes de la película original Grease, antes de que gobernara el rock ‘n’ roll, antes de que los T-Birds fueran los más geniales de la escuela, cuatro chicas marginadas y hartas se atreven a divertirse en sus propios términos, provocando un pánico moral que cambiará a Rydell Hill para siempre.