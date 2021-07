La canción que Freddie Mercury escribió a Elvis Presley en un baño en diez minutos

Si pensamos en la discografía de Queen, prácticamente todas las canciones que se nos ocurren son clásicos que siempre formarán parte de la banda sonora de nuestra vida. Conocemos la historia de temas como Bohemian Rhapsody o I want to break free, y gracias a la continua actividad del grupo, poco a poco seguimos descubriendo secretos alrededor de las canciones que más veces hemos coreado.

Crazy Little Thing Called Love es el tema del que la banda nos ha desvelado ahora cómo surgió y cuál es su significado. Fue lanzado en 1979, dos años después de la muerte de Elvis Presley. Durante su composición, Freddie Mercury siempre dejó muy claro que era un homenaje al que él mismo llamaba "el rey del rock and roll". Entró a formar parte del disco The Game, y es toda una composición rockabilly que capta perfectamente la esencia de la música de Elvis.

El tema rápidamente se convirtió en uno de los más conocidos y exitosos de Queen, y según cuentan Brian May y Roger Taylor, a Mercury solo le llevó 10 minutos escribirlo. Además, lo hizo dentro de un cuarto de baño. Son dos curiosidades que comparten en la serie The Greatest, en la que comparten curiosidades de la banda y sus composiciones en Youtube.

Los integrantes de Queen hablan además de cómo quisieron cambiar el proceso de creación con este nuevo tema. Después de siete discos a sus espaldas, querían entrar en el estudio sin ideas o con muy pocas, y partir desde un momento más improvisado para ir descubriendo poco a poco a dónde podían llegar.

Queen: 1979 - Cracking America: Crazy Little Thing Called Love (Episode 18)

A pesar de que Queen había comprado recientemente unos estudios de grabación propios en Montreux, Suiza, no los utilizó para este proyecto. Todos los temas fueron grabados en Múnich. The Game marcó un gran punto de inflexión para Queen en cuanto al estilo musical. Por primera vez la banda experimentó con ritmos disco/funk, se sumergió completamente en los ritmos marcados por el bajo típicos de aquel tiempo. Fuera lo que fuera que hiciera Queen, fuera cual fuera el resultado, bueno o malo, lo asumían por completo, y este álbum no fue ninguna excepción.

Para algunos fans, el drástico aire alternativo de The Game era excesivo, y si bien muchos nuevos oyentes se aficionaban a Queen por primera vez, algunos de los seguidores más veteranos creían que la banda se había vendido. A pesar de todo, al publicarse el 30 de junio de 1980, The Game entró en la lista de discos del Reino Unido en el número 1. Cuatro días después se lanzó en Estados Unidos, y el álbum escaló rápidamente a lo más alto de las listas, hasta convertirse en el primer álbum número 1 en Estados Unidos y también el primer álbum que coronaba las listas tanto de Estados Unidos como del Reino Unido. El álbum alcanzaría estatus de disco de oro para EMI en el Reino Unido y de platino para Elektra Records en Estados Unidos.