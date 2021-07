10 años sin Amy Winehouse y el recuerdo de Leiva: “Hubiera sido la más grande de todos los tiempos”

Diez años han pasado ya desde aquel 23 de Julio de 2011 en el que Amy Winehouse apareció sin vida en el dormitorio de su casa en Camden, en el norte de Londres. Su guardaespaldas la encontró poco después de las 3 pm en la cama, junto a su portátil y con tres botellas vacías de vodka (dos grandes y una pequeña) en el suelo. Había bebido hasta morir. Las investigaciones concluyeron que falleció involuntariamente. En su cuerpo encontraron 416 miligramos de alcohol por decilitro de sangre, suficiente para entrar en un estado comatoso y debilitar su sistema respiratorio. Aquel sábado de hace una década, la música perdió otro icono desoladoramente joven. Un trágico final para una estrella de tan solo 27 años.

Amy Jade Winehouse no había publicado un nuevo álbum en cinco años, desde su multipremiado álbum de retro-soul Back to black de 2006. En tan solo tres años, desde su debut con Frank (2003), la artista había vivido un meteórico ascenso. Se había convertido en la artista que todo el mundo admiraba. Todos, sin excepción, elogiaban su inmenso talento, era algo único. Pero lentamente se había ido sumergiendo en una espiral de autodestrucción que, visto en retrospectiva, era inexorable.

10 años sin Amy Winehouse: “Hubiera sido la más grande de todos los tiempos”

Las sombras eclipsaron el brillo de la diva

Fumaba heroína y crack. Escondía drogas en su famoso peinado de colmena. Se autolesionaba haciéndose cortes en los brazos. Sufría bulimia y trastorno bipolar. Se automedicaba. Y, como era famosa en el mundo entero, los paparazzi la acorralaban allá a donde fuera. Parece predecible que algo así iba a ocurrir.

En las imágenes que tenemos de sus últimos conciertos, se la ve muy delgada, con los ojos hundidos, desaliñada y muy confusa. El público la abucheaba cuando salía al escenario con exceso de alcohol y le costaba mantenerse en pie ante el micrófono y cantar. Eran más los conciertos que cancelaba que los que hacía. Varias veces quiso superar sus adicciones. La última, en la primavera de 2011. Pero, cuando a principios de Junio actuó en Belgrado, fue un auténtico desastre… y fue también su último ‘intento’ de concierto. Las sombras eclipsaron el brillo de la diva.

Algo memorable en nuestras vidas

Y, aunque pareciera previsible el triste final, la noticia de su muerte nos dejó impactados. El 23 de Julio de 2011 se convirtió en uno de los más oscuros y tristes de la música. Y algo memorable en nuestras vidas: todos recordamos lo que estábamos haciendo cuando supimos que Amy Winehouse había fallecido.

Ocupó titulares en la prensa mundial, una auténtica oleada de pésames y condolencias procedentes de todos los ámbitos, recorrió el planeta. Twitter y Facebook se vistieron de luto. ‘RIP Amy Winehouse’ y ‘Rehab’ fueron Trending Topic mundiales. Cientos de artistas internacionales expresaron públicamente su dolor. Desde Lady Gaga a Rihanna, pasando por George Michael o Tony Bennet, la lista es infinita.

Tony Bennett y Amy Winehouse, en 2010. / Dave M. Benett/Getty Images

David Summers: “Adiós Amy, otro genio en las alturas”

Ese día, numerosos artistas españoles que se habían rendido a la voz irremplazable de la rebelde Amy, rindieron su tributo personal a través de sus redes sociales. Fue el caso de Alejandro Sanz (“Qué lástima Amy Winehouse, ha muerto una gran artista. Silencio”) o de David Summer (“Escuchando Love is a losing game con el corazón encogido... Adiós Amy, otro genio en las alturas”)

Un mes después, nuestro siempre recordado Pau Donés confesaba en una entrevista para el Diario de Avisos, que en entre los artistas con los que le hubiera gustado cantar… "estaría Amy Winehouse, que me encanta. Eso ya no es posible, pero es un sueño y por soñar que no quede”.

Ídolos - El cuento de Amy Winehouse por Guille Galván (Vetusta Morla)

Por su parte, Iván Ferreiro tiene una 'playlist' a la que llama "canciones guays" y es ahí donde incluye a Amy Winehouse: "Cuando necesito encontrar mi centro y sentirme reconfortado, vuelvo a esa lista de "canciones guays", aseguraba el líder Piratas en El Faro de Vigo.

Rosario: “La que me hace llorar es Amy Winehouse”

En la Cadena SER, en ‘Hoy X Hoy’, Rosario presentaba su álbum Raskatriski (2011). En un momento de la entrevista le daban a elegir: Shakira, Amy Winehouse o Lady Gaga. No lo dudó: “Amy Winehouse, por supuesto”. Y añadía: “la que me hace llorar es Amy Winehouse, a la que le digo olé, y la que me toca el corazón es Amy Winehouse”.

El líder de M-Clan, en su debut en solitario Tarque (2018), incluyó una canción llamada Janis, Amy, Billie. Rendía homenaje a los tres iconos del blues, del soul y del jazz, respectivamente. “Son de épocas muy diferentes, pero sigue existiendo ese perfil de la chica perdedora que es una gran estrella rutilante pero llora en el backstage. Me pareció bonito hacerles un homenaje y que fueran solo mujeres" indicaba en Europa Press.

Esta es la estrofa dedicada a Amy:

Amy lloraba sola

Amy buscaba amor

Piel tatuada de reggae y soul

Negro es el color

Siempre el mismo juego

Siempre el mismo perdedor

Yo no quiero que te vayas pronto como Amy, amor

Leiva: “Hubiera sido la más grande de todos los tiempos”

En Septiembre de 2016, Leiva se puso a los mandos de ‘El Roockie del mes’, programa de M80 Radio en el que un artista presentaba las canciones que habían marcado su trayectoria personal y profesional. Uno de los cuatro espacios que hizo se llamaba ‘Las mujeres que cambiaron el rumbo de la música’ y reservó el broche final… para Ami Winehouse:

"Para mí, es la artista más impresionante de la última década. Desde mi punto de vista está en la liga de Etta James, de Aretha Franklin, de Nina Simone. Siento que es muy conmovedor cómo escribía y cómo cantaba esta chica. Especialmente conmovedor cómo escribía, desde mi punto de vista, como que supuraba verdad por los cuatro costados Me parece muy doloroso ver la vulnerabilidad que produce el éxito tan repentino y cómo las alimañas de la prensa amarilla británica la devoraron. La crueldad del éxito, la soledad que produce el éxito, está comprobado que puede acabar con cualquiera. A mí me gusta mucho pensar que hubiera sido la más grande de todos los tiempos, porque lo creo, porque creo que tiene lo que hay que tener. Es una cosa muy impresionante y muy muy grande. Tiene mucha grandeza esta mujer cantando. Da mucho gusto escuchar las primeras entrevistas, que lo tenía súper claro, y cómo manejaba los códigos del soul siendo tan joven y con tan poca experiencia”.