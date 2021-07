María Adánez denuncia la falta de información que hay sobre la maternidad real y lo dura que es la lactancia

María Adánez es una de esas mujeres que, el pasado mayo, ingresó en esa lista de mujeres que debutaban en la maternidad pasados los 40, en su caso, se convirtió en madre a los 45. Su pequeño Claudio llegaba para cambiarle la vida y llenarla de una gran felicidad.

Junto a él llegó un ángel a su vida. “¿Los ángeles existen? Sé que puede sonar cursi o infantil, pero afirmo que sí. Rotundamente. Pero no los que tienen alas y forman parte de algún retrato religioso, no. Sino los de carne y hueso, que respiran y con una humanidad-generosidad, profesionalidad y pasión por su oficio ENORME”, compartía en redes.

Se refería a Camino Durazno, una matrona que la ha ayudado en sus primeros pasos en esa dura tarea de ser madre. “Llegó a mi casa la primera noche después del hospital. Estaba dolorida, muy dolorida, con mi bebé queriendo mamar y ninguno de los dos sabiendo muy bien cómo hacerlo. Claudio fuiste un campeón en todo momento, hijo. Y con una pseudo mastitis que ni te cuento, cómo me dolían los pechos, ¡por dios!”, contaba sobre esos primeros momentos.

Falta de información y miedos

No ha escondido detalle sobre cómo fue esa llegada a casa, nada idílico como muchos puedas imaginar. “Cesárea en vena y cuerpo apaleado. La progesterona de vacaciones y las emociones a la virulé. Están muy bien los cursos de preparación al parto, pero ¿por qué no hay cursos de preparación al post parto, llegada a casa y lactancia? ¿Los hay? Lo desconozco. Es duro, muy duro”, reconocía.

Tener a alguien con conocimiento a tu lado en momentos tan complicados siempre ayuda y ella ha sido consciente. “Si no la hubiera tenido a ella seguro que hubiera abandonado dar el pecho, me dolían demasiado. Si no la hubiera tenido a ella la lactancia no hubiese sido placentera porque no lo es desde la desinformación los miedos y el dolor. Si no la hubiera tenido a ella... Gracias infinitas por TODO❤️, Alex”, terminaba compartiendo.

Y es que la maternidad es muy bonita, pero también muy complicada, y no siempre se dispone de una información veraz.