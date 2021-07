Miguel Ángel Muñoz da la bienvenida al verano con una foto de esas con las que muchos harían un póster

El pasado 4 de julio Miguel Ángel Muñoz celebró sus 38 años recién cumplidos. “Como cambia la vida de un año a otro…”, compartía en redes. “Hace un año pasé mi 37 cumpleaños en la más estricta intimidad con 4 personas sin poder casi tocarnos por lo que estábamos viviendo. Adicionalmente sólo recibí el regalo que @soylatatareal me hace cada año ya que ella y yo seguíamos confinados”, recordaba sobre su celebración junto a su tata.

Pero este año fue diferente, se montó un fiestón y se rodeó de amigos. “Sin embargo este 38 cumpleaños ha sido el mejor reencuentro que podía tener con mucha de la gente a la que quiero, admiro y me hacen reír. Y en el que he recibido más regalitos que en mi vida! 😳😜😍¡GRACIAS! Con la prevención de testarnos tanto a los vacunados como a los que aún están en ello, pudimos disfrutar de la vida “casi” como antes… 🙏🏻 Qué FELICIDAD y que SUERTE la mía de poder rodearme de gente tan excepcional… ❤️”, añadía.

Y como siempre mostraba ese carácter optimista, vitalista y siempre positivo del que siempre ha hecho gala. Y es el que mantiene ahora que ha dado carpetazo a sus compromisos laborales, que, por suerte para él, son muchos, y se ha tomado unas vacaciones que ha decidido empezar a disfrutar en Ibiza.

Felicidad máxima

Y para que quedara constancia ha compartido una de sus fotos de archivo de esas con las que muchos harían un póster. “Con este postuero máximo de cuando no tenía hernias discales queda inaugurado el verano 2021! #Ibiza ☀️ Here I am! 😎 Y si, no puedo estar más #Feliz”, escribía junto a la imagen.

Con semejante exhibición de su cuerpo no han tardado en llegar los primeros piropos. "Pero de qué vas!!🍫", compartía Elena Rivera. "BESTIA", añadía Arkano. Y Cayetana Guillén Cuervo le mandaba unos cuantos corazones rojoos.

Y por si no hubiera quedado claro ha compartido algún vídeo en sus stories paseando por la isla al ritmo de Felicitá de Al Bano & Romina. Está claro que va a tener un gran verano, aunque sea con esa hernia discal de la que habla. Que en sus stories le hemos visto en la piscina haciendo rehabilitación y en la farmacia. Eso sí, siempre sonriendo.

Y, por cierto, su cuerpo con o sin hernias discales no es muy diferente.