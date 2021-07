Billie Eilish ha grabado en directo todo su disco Happier than ever para Disney+

Billie Eilish estrenará el próximo 30 de julio su segundo álbum de estudio, Happier than ever, que recogerá el testigo de su extraordinario debut discográfico When we all fall asleep, where do we go? Pero su lanzamiento no se quedará ahí porque la solista estadounidense ha preparado un concierto exclusivo para estrenar todas sus canciones en vivo que se estrenarán el 3 de septiembre en Disney+. Puedes acceder a tu suscripción aquí.

El concierto documental ha sido dirigido por Robert Rodríguez y Patrick Osborne dos de los grandes nombres de la industria cinematográfica de Hollywood. Fue grabado en el Hollywood Bowl con la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles bajo la batuta de Gustavo Dudamel.

Después de arrasar con el estreno de su documental en otra de las grandes plataformas de contenido on demand, Billie Eilish prepara su debut en Disney+ con este conciertazo llamado Happier than Ever: A Love letter to Los Angeles. Como decía, el show incluirá las 16 canciones de su segundo álbum además de otras sorpresas.

Entre las que se han revelado elementos animados que convertirán el visionado de la presentación en directo de Happier than ever en un viaje a través de la ciudad natal de la intérprete estadounidense. Una ciudad que ha influido en su música, en su composición, en su manera de entender la música y de componer.

Billie Eilish no estará sola en su directo. Happier than Ever: A Love letter to Los Angeles contará como invitados con Finneas, el coro de niños de Los Ángeles, la orquesta de la ciudad y el guitarrista brasileño Romero Lubambo junto a David Campbell.

"Disney es un universo icónico, por lo que colaborar en algo como esto es un gran honor. Poder presentar mi álbum de esta manera y dedicarlo a la ciudad que amo y en la que crecí es tan emocionante para mí. Espero que les guste" ha explicado la intérprete en un comunicado.

Happier than Ever: A Love letter to Los Angeles será además el primer concierto íntegro que Billie Eilish publique dentro de su carrera musical. Hasta ahora en otros proyectos audiovisuales se habían podido disfrutar parte de las actuaciones que había brindado pero nunca un show al completo. A partir del 3 de septiembre puedes disfrutarlo con tu suscripción aquí.