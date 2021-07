Fito y Fitipaldis estrenará el 24 de septiembre su nuevo disco, Cada vez cadáver, con 10 nuevas canciones

Cada vez cadáver fue la tarjeta de presentación del nuevo disco de Fito y Fitipaldis que también llevará por nombre ese título: Cada vez cadáver. Un álbum que verá la luz el 24 de septiembre y del que el músico bilbaíno ha desvelado los últimos detalles que nos quedaban por conocer.

Porque Fito Cabrales ha puesto nombre y apellidos a las 10 canciones que formarán parte del que será su séptimo trabajo discográfico como FyF. Después de casi siete años sin nuevas canciones vuelve a la actualidad musical con un trabajo producido por Carlos Raya en el que el rock y las letras memorables vuelven a ser su seña de identidad.

A través de la página web oficial del artista ya se pueden reservar varios packs de compra junto a este CD que incluyen merchandising muy variado así como Cada vez Cadáver en formato CD o vinilo. Entre las sorpresas para sus fans incluye el DVD 20 años y una noche grabado durante su última gira en la que celebró el 20º aniversario de Fito y Fitipaldis y que culminó con un concierto en el Royal Albert Hall de Londres.

Este es el listado de canciones de Cada vez cadáver:

Cada vez cadáver Cielo hermético Fantasmas A quemarropa Las palabras arden Si me ves así Quiero gritar En el barro A morir cantando Transporte

Hace unos meses Fito nos dejaba una actualización del proyecto: "Todo el confinamiento y el coronavirus nos pilló grabando el disco. Lo teníamos grabado porque habíamos estado en Estudio 1. Nos lo habíamos pasado en grande que ni el virus nos puede quitar lo bien que nos lo pasamos. Pero nos quedaba ir a casa de Carlos Raya a hacer unos coros, pero no pudimos volver al estudio y estábamos pendiente de retomarlo. Luego quedaba el proceso de mezcla y se iba a ir Carlos Raya con Cliff Mountain un gran productor a Estados Unidos a mezclarlo".

La pandemia ha obligado a modificar sus planes no solo de publicación sino de gira porque en el caso de Fito y Fitipaldis son dos conceptos que van ligados: "La gira la teníamos pensada y eso sí me ha fastidiado más. Una gira para estar con vosotros y que era preciosa. Cómo no se sabe muy bien cuando vamos a volver, cuando podamos, volveremos. Antes del confinamiento teníamos pensado sacar el disco por octubre-noviembre y salir de gira en noviembre pero se vio que no se podía y decidimos publicarlo un año después (...) y saldríamos de gira en noviembre".

Fito Cabrales afirmó, tras lanzar su último disco de estudio hace siete años y el recopilatorio Fitografía en 2017, que solo regresaríacon material inédito cuando encontrara otra vez sentido a crear y compartir canciones. De hecho, en su reciente documental sobre su actuación en el Royal Albert Hall llegó a explicar en un momento de su entrevista que hubo un momento en el que no encontraba las composiciones adecuadas y que llegó a pensar que quizá había llegado el día de colgar la guitarra olvidándose de la presión que conlleva un nuevo álbum y una nueva gira.

Sin embargo la inspiración volvió y las ganas de reencontrarse con su público también. El resultado es la publicación de su nuevo álbum con su banda de la que ya hemos conocido Cada vez cadáver y Cielo hermético.