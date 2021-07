Lola sale del plató del ‘Debate Final de Supervivientes 2021’ tras tratar la supuesta infidelidad de su novio

“¿Sabes lo que pasa? Yo salgo super contenta y me encuentro ahora con este fregado. No sé lo que ha pasado”. Eran las palabras de Lola Mencía en el Debate Final de Supervivientes 2021 cuando le preguntaban sobre su chico. Iván empezó defendiéndola en plató hasta que comenzaron los rumores de infidelidad y fue sustituido por su padre.

Recién salida del concurso, todavía no ha tenido oportunidad de hablar con su chico sobre este tema que le pillaba un poco de sorpresa. En Honduras recibió su visita y hablaron de boda e hijos y lo que menos se esperaba, a su salida, era este tipo de historias.

Tuvo que ver durante el programa un vídeo en el que se relataba lo que había sucedido. Un día que asistía a Sobreviviré After Show, Nagore Robles, le preguntaba si había mantenido una relación con cierta chica. Él lo admitió, pero aseguró que había sido hace tiempo.

"¿Y quién es esa tía? Me he ido a vivir con él en enero y yo el único núcleo de amistad que conozco son sus amigos, no conozco a ninguna amiga. No conozco a chicas que me haya presentado como ex compañera o ex amiga", aseguró Lola que no acababa de entender nada.

"No quiero llevarme las manos a la cabeza ni entrar en brote. Voy a hablar con él porque lo primero es escuchar su versión, obviamente, yo lo primero que quiero hacer es confiar en él y a ver qué me cuenta. Pero vamos, gracia no me ha hecho porque no me apetece salir de la experiencia de mi vida, feliz, contenta, cuarta finalista, reencontrarme aquí con todos mis compañeros, Palito, y volver al mundo real y de repente llevarme el hostión de que todo esto ha pasado mientras yo estaba concursando", añadía Lola intentando encontrar un sentido a lo que estaba ocurriendo.

Intento de tranquilizarla

Alexia Rivas, ha querido dar su versión porque estaba en el momento en el que saltó el rumor. "Yo estaba ese día en el programa cuando se habló del tema. Creo recordar que dijeron que esa chica era fisioterapeuta”, dijo para ver si Lola se ubicaba, “no sé si él está relacionado con algo de eso”.

"Él lo que hace es deporte, hace fútbol, es verdad que cuando vino a la isla me comentó que cuando saliera tenía una amiga que era fisioterapeuta y que le hiciera promoción porque ella venía a casa y hacía masajes… pero es todo lo que sé de una fisioterapeuta”, aclaraba Lola que andaba un poco perdida con estas informaciones.

Alexia intentó tranquilizarla: “Él contó que le había tratado y que no había pasado absolutamente nada. Cuando pasó todo y él se retiró, él ha estado bastante mal, creo que te dará sus explicaciones y bien”.

Unos ánimos a los que se unía Marta López que no dudaba en asegurarla que “ha habido habladurías, pero nadie ha demostrado nada, estate tranquila”.

Sale de plató

De todas formas, y como la información es bastante desestabilizadora, Jordi González le permitió abandonar el plató para que hiciera las llamadas que necesitara. Ella aceptó la propuesta y salió a hablar con su chico y sus padres.

Una vez de regreso a plató aclaró lo que había hablado con ellos: "Todo bien. He hablado con Iván. Me ha tranquilizado. Me ha dicho que tiene las conversaciones y que no hay nada raro. Le he dicho que quién es esta chica. No es la fisioterapeuta de la que me habló, pero si me habló de que se hizo el láser en colaboración y que al parecer es esta chica. Ella lo niega todo, tiene las conversaciones y no hay nada. He llamado a mis padres porque me importa muchísimo su opinión y me han dejado tranquila. He hablado con los dos. Me han dicho están con él ahora mismo, que está todo bien, que confían en él, que han visto las conversaciones y no se creen nada. Me quedo tranquila porque mis padres no me van a mentir. Confío en Iván porque sé que ha dado muchísimo por nuestra relación y sería muy tonto si la liase. Me quedo tranquila y confío con él y lo primero que voy a hacer es hablar con él de este tema”.

Tiene pinta de que seguiremos oir hablar de este tema.