Justin Bieber, sobre la retirada de Simone Biles y la salud mental: “Creían que yo estaba loco”

El nombre de Simone Biles se ha convertido esta semana en tendencia en todo el mundo. Su retirada de los juegos olímpicos tras una crisis personal ha devuelto a la actualidad el debate sobre la salud mental. Decenas de VIPs y anónimos le están mostrando su apoyo. Uno de los últimos, Justin Bieber.

El músico canadiense le ha mandado un mensaje a la atleta olímpica mostrándole su total apoyo y equiparando la situación vivida en Tokyo 2020 con lo que a él le ocurrió en la gira de presentación de su álbum Purpose hace algo más de media década.

"Nadie entenderá la presión que afrontas. Sé que no nos conocemos el uno al otro pero estoy muy orgulloso de la decisión que has tomado. Tan simple como lo que significa ganar para todo el mundo pero que derrota a tu alma. A veces nuestros 'noes' son más poderosos que nuestros 'síes'" empieza explicando el músico canadiense junto a una foto de la gimnasta Simone Biles.

"Cuando lo que normalmente amas te empieza a quitar tu alegría es muy importante dar un paso atrás y analizar el por qué" explica Justin Bieber para intentar entender la situación que había afrontado la atleta que se ha preparado cinco años para esta cita y la presión del evento olímpico le ha quitado el placer de la competición.

Utilizando una comparación con una situación similar que vivió el solista, Bieber deja claro que muchas veces estas decisiones no cuentan con la comprensión social o del entorno más cercano: "La gente creyó que yo estaba loco por no terminar The Purpose Tour pero fue la mejor cosa que pude haber hecho por mi salud mental".

Queda claro que Justin Bieber tampoco estaba disfrutando de su exitosa gira mundial con la que estaba generando gigantescos beneficios y decidió parar para tomarse un respiro que le ha servido no solo para encontrar paz mental sino también para encontrar a su pareja y renacer como un nuevo artista.

"Muy orgulloso de ti, Simone Biles" concluye el músico canadiense. Como decía, no es Justin Bieber el único artista que ha reflexionado sobre la presión de la fama poniendo en el foco la salud mental como cada vez más artistas están haciendo.