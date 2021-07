Carmen Borrego abandona ‘La última cena’ harta de los insultos de Kiko Hernández: “¡Estoy hasta las narices!”

Desde que se anunció que Kiko Hernández y Carmen Borrego iban a tomar el testigo de Isa Pantoja y Asraf Beno en La última cena, muchos dieron por sentado que se iba a liar. La relación tan tensa que hay entre ambos no presagiaba nada nuevo. Y, ¿para qué van a contrariar a los que pensaban así? Hubo abandono de plató.

La tensión estuvo presente desde que se embarcaron juntos en esta aventura y es que ambos tienen un carácter muy fuerte que choca y provoca terremotos. El momento clave llegó cuando la pareja estaba emplatando el segundo plato de su menú, lengua de ternera con boniato.

Carmen Borrego se puso en plan mandona pidiendo papel de cocina para limpiar el plato y cuidar así la presentación. Mientras Kiko hacía caso a su petición, a ella se le resbaló uno de los platos que acabó destrozado en el suelo.

Insultos y abandono

“¡Tú eres gilipollas, de verdad! ¡Es que eres gilipollas! ¡Es que eres imbécil, hija! Es que llevo toda la tarde haciendo eso, hija, de verdad”, se quejaba Kiko Hernández que ya estaba un poco harto de su compañera a la que había acusado de pasarse el día ir de un lado a otro sin hacer nada.

“A mí no me vuelvas a insultar o me largo”, advertía Borrego con un evidente enfado tras escuchar a su compañero. “Eres tonta”, recibía como respuesta. “¡El tonto eres tú! Y te he dicho que no me insultaras desde hace rato y estoy hasta las narices. Ahí os quedáis. Todo el día insultado, es que no puedo más”, decía mientras abandonaba el plató.

Paz Padilla salía detrás de ella intentando hacerla cambiar de opinión. “Paz, llevo aguantando mucho, es que no puedo más, ¿por qué me tiene que insultar constantemente?”, le preguntaba a la presentadora, “estoy harta de aguantarle y ya está.

Alonso Caparrós también intentaba convencerla de que volviera a la cena y siguiera con el programa. “Es que no puedo más, es que este tío no para de humillarme. Que tiene la cena hecha, que la sirva él”, decía reacia a volver junto a Kiko que avivó el fuego cuando dijo que “lo que no puede hacer es tirar platos y no hacer nada, que no has hecho ni el huevo en toda la noche”.

Tras escucharle y seguir escuchando al resto de invitados intentado convencerla de que volviera, se reveló y gritó: “¡Que no quiero!”. Y Kiko no daba su brazo a torcer para relajar el ambiente: “Pero si va a salir mejor sin ella, ¿no os dais cuenta?”.

“Que te largues, que te comas tu lengua y te siente bien”, le gritaba Borrego a gritos en el pasillo. Y aunque Kiko retiró los insultos la hermana de Terelu Campos no dejaba de repetir que no tenía que haber ido. Y la discusión continuó hasta que Alonso Caparrós y Alba Carrillo la cogieron en volandas y la llevaron de nuevo a plató.

Una vez allí Kiko pedía perdón por los insultos, pero le pedía a Borrego que retirara lo que había dicho sobre la humillación constante a la que había sido sometida porque no consideraba que había sido así. Finalmente llegaban a un acuerdo y continuaban con la cena que finalmente no resultó tan desastrosa en las votaciones.

¿Alguien había pensado que esto no acabaría ocurriendo?