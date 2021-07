Anne-Marie revive el momento más oscuro de su vida y cómo la terapia la ayudó

Anne-Marie acaba de poner a la venta su nuevo álbum de estudio: Therapy. Un nombre que no ha sido elegido al azar sino que ha sido el fruto de un año de descubrimiento para la cantante. Porque su vida cambió de la noche a la mañana gracias a la terapia. Hemos podido charlar con la cantante sobre la importancia de cuidar la salud mental.

Por fortuna, la británica puede recordar ahora, con la seguridad de una persona que ha recuperado su auto-confianza, el momento más oscuro de su vida. Ese en el que se vió inmersa de repente y que hacía que no pudiera vivir su vida y estuviera pensando constantemente en el qué dirán.

La salud mental ha cobrado un gran protagonismo en la vida de la cantante británica tras varios episodios de crisis de ansiedad que, por fortuna, parecen haber quedado atrás. La solista ha ganado en autoconfianza olvidándose del qué dirán sobre su música o su cuerpo y confía en que su disco, Therapy, y su libro, You deserve better, ayuden a otras personas a buscar ayuda psicológica para mejorar sus vidas.

"Cuando la pandemia comenzó y me estrellé con un lugar realmente malo comencé en realidad a ver a un terapeuta en Zoom. Así que estaba haciendo terapia hablando con un terapeuta y eso, de verdad, cambió mi vida. Me hizo completamente diferente de lo que era antes. Me hizo sentir muchísimo mejor. Escribí la mayoría de las canciones durante este proceso de terapia. Tenía sentido para mí. Con la terapia tú pasas por todas las emociones: la tristeza, la felicidad, la vida... Porque al final esto es la vida, todas esas emociones" nos explicó Anne-Marie durante su entrevista con LOS40.

Para contar su experiencia más allá de las notas musicales de un disco, la inglesa también escribió un libro biográfico sobre su delicada salud mental y cómo la terapia cambió su vida definitivamente: "Me pareció muy buena manera de dejar a las personas entrar en mi vida y que vieran cuán lejos he llegado como ser humano. He luchado tanto desde que era joven con mi imagen corporal y cómo me sentía conmigo misma siempre preocupándome por lo que la gente pensaba de mí. Fue una pérdida de muchos años haciendo eso. Ahora estoy en un lugar mucho mejor, he aprendido de ello y he salido de ahí. Quería darle este libro a la gente para que pudieran parar de hacer las cosas por las que yo pasé y disfruten de la vida desde este momento".

Anne-Marie ahora es una nueva Anne-Marie y eso no es algo que se logre de un día para otro sino que requiere ayuda de especialistas. "Solía pensar que la confianza era algo propio de arrogantes y nunca me gustó que nadie me pudiera decir que tenía mucha confianza porque la gente pudiera decirme que no era amable y me juzgara pensando que era una diva. Pero me di cuenta de que la confianza en realidad es amarte a ti misma y saber qué eres lo suficientemente buena. Eso ha cambiado completamente mi percepción sobre todo. Antes no podia salir de casa pensando en que la gente me iba a juzgar y no les iba a gustar y eso básicamente hizo que no pudiera vivir mi propia vida porque estaba muy preocupada por lo que iba a pensar la gente. Ahora tengo la confianza para decirme que me amo a mí misma y que soy feliz tal y cómo soy. Cuando ahora salgo de casa, salgo pensando que no me importa lo que la gente va a decir de mí. En realidad sí alguien dice algo de mí, me lo tomo como algo positivo en lugar de algo negativo. La confianza en mí misma ha cambiado mi vida por completo" nos contó la intérprete.

En una semana en la que Simone Biles nos ha recordado el duro camino que hay que recorrer en ocasiones para cuidar de nuestra salud mental, nunca está de más que más voces, como la de Anne-Marie, se sumen a esta reivindicación.