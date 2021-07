Entrevista Anne-Marie: “En Therapy hay canciones de venganza, mi primer tema de amor y un poco de todo”

Más de dos años de trabajo por fin ven la luz este viernes 23 de julio. Anne-Marie, la solista británica capaz de poner a bailar a medio planeta con hits como Alarm, Ciao Adios, Rockabye, Friends o 2002, regresa este verano con su nuevo álbum de estudio. Y para conocer más detalles sobre todo el proceso de creación y lo que podemos esperar de este álbum, Cris Regatero entrevistó a la cantante inglesa.

Queda claro que Therapy se ha convertido en un antes y un después para ella. Y no solo porque asegure que el disco es la terapia musical que viene necesitando desde que era adolescente sino también porque la terapia ha cambiado su vida. La salud mental ha cobrado un gran protagonismo en su vida tras varios episodios de crisis de ansiedad que, por fortuna, parecen haber quedado atrás.

"Creo que llamé al álbum Therapy porque por una vez es lo que la música representa para mucha gente. Para mí, especialmente. Desde que era una adolescente realmente necesitaba la música para hacerme sentirme bien. Me solía poner canciones específicamente para ayudarme y siempre supe que era como una terapia. Pero cuando la pandemia comenzó y me estrellé con un lugar realmente malo comencé en realidad a ver a un terapeuta en Zoom. Así que estaba haciendo terapia hablando con un terapeuta y eso, de verdad, cambió mi vida" nos explica Anne-Marie.

Una renovada Anne-Marie, con mucha más confianza y abierta a probar y experimentar con las canciones y con los sonidos olvidándose del 'qué dirán': "No he tenido miedo a experimentar y eso es algo muy emocionante para mí. Creo que en mi primer disco estaba muy preocupada por si alguna de las canciones no caía dentro del paraguas del pop o no era mi sonido. No podía poner eso ahí. En este me he sentido completamente cómoda poniendo cualquier canción o cualquier sentimiento que quisiera. Y me sentía bien por ello. Y con suerte la gente todavía sabrá que sigo siendo yo y mi voz".

Colaboración con Niall Horan, Our song, colaboración con Little Mix, Kiss my (Uh Oh) y mucho más que descubriremos en Therapy: "Escribí la mayoría de las canciones durante este proceso de terapia. Tenía sentido para mí. Con la terapia tú pasas por todas las emociones: la tristeza, la felicidad, la vida... Porque al final esto es la vida, todas esas emociones. Creo que podía poner cualquier canción que quisiera en el álbum porque está relacionada con ese paraguas de la terapia. Hay muchas cosas diferentes en las canciones: hay canciones de venganza, la primera canción de amor que he escrito... Hay un poco de todo. Creo que tiene sentido".

Si a todo ello le sumamos su hit Beautiful o sus colaboraciones con KSI y Digital Farm Animals y con Rudimental queda un disco de 12 canciones que está buscando oyentes que necesiten la música como terapia. Este es el listado de canciones de Therapy de Anne-Marie.