Anne-Marie y Little Mix le ponen picante a su futura colaboración: Kiss my (Uh Oh)

Después de estrenar una espectacular colaboración con Niall Horan, Anne-Marie ha confirmado de manera oficial su siguiente dueto. Aunque más que una canción a dos más bien será una canción a 4 porque después de muchos rumores, especulaciones y demoras, por fin ha confirmado su canción junto a Little Mix.

Este próximo viernes 23 de julio se pondrá a la venta y se estrenará en todas las plataformas el nuevo hit de este improvisado cuarteto británico que lleva por título Kiss my (Uh oh). Y solo juzgando la portada del single todo apunta a que se lo han pasado en grande tanto en la sesión de fotos como en la de vídeo.

No es una fiesta de pijamas pero poco le falta. Batas, copas, una cama... La diversión está asegurada y en apenas unas horas tanto los seguidores de la cantante como de la formación podrán disfrutarlo al completo. "Dos días hasta Kiss my (Uh Oh). Estoy tan emocionada porque la escuchéis... ¿Quién está preparadx para el vídeo?" escribía Anne-Marie en su perfil oficial en las redes sociales.

A comienzos de 2020 parecía que no se iba a dar la colaboración entre las chicas y así nos lo hizo saber la propia intérprete durante nuestra entrevista con ella: "No hemos estado en el estudio de grabación todavía así que no estoy segura de si esto va a suceder o no".

Pero la terapia a la que recurrió la solista la ayudó a salirse de su zona de confort y a probar nuevas experiencias. Buena parte de esa responsabilidad la tiene también Niall Horan con quien hace unas semanas firmaba Our song, uno de los temas que está marcando el verano en Reino Unido.

Ya estamos deseando disfrutar de Kiss My (Uh Oh), una nueva muestra de girl power con acento brit. Y es que en los últimos años las mujeres están llevando la voz cantante en la escena musical: "No sé realmente lo que está pasando ni lo que pasó pero creo que fundamentalmente se trata de hacer buena música. Si tú publicas buena música, la buena música va a gustar y la gente la va a escuchar y le va a encantar. Mientras sigamos produciendo buena música, espero que a la gente del Reino Unido le siga gustando escucharla".