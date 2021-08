Taylor Swift regraba Ronan, la canción que dedicó a un niño que falleció de cáncer con 4 años

Red, el segundo de los discos de estudio que Taylor Swift está regrabando para recuperar los derechos de sus canciones después de la venta que Big Machine Records hizo a su archienemigo Scooter Braun, tendrá una preciosa sorpresa llamada Ronan.

Se trata de una canción que la solista estadounidense ya publicó en el año 2012 como un single benéfico que homenajeó la vida del pequeño Ronan Thompson: un niño de apenas cuatro años que falleció a causa de un cáncer como ejemplo de las múltiples víctimas de esta terrible enfermedad. Casi una década después, la artista se ha propuesto recuperarla e incluirla en su próximo proyecto musical que verá la luz el próximo 19 de noviembre.

Ha sido gracias a Maya Thompson, la madre del pequeño Ronan, a través de la que hemos podido descubrir cómo Taylor Swift había contactado con ella para pedirle su permiso y su opinión antes de incluir la citada canción en su próximo lanzamiento discográfico.

"(Taylor Swift) es y siempre será una de las cosas que más aprecio en mi corazón. Me escribió para explicarme su idea" explicó Maya Thompson. "Recientemente terminé de regrabar mi cuarto álbum, Red. Ya superó mis expectativas de muchas maneras, y una de esas formas es que pensé que sería apropiado agregar ‘Ronan’ a este álbum. Red fue un álbum de angustia y curación, de rabia y crudeza, de tragedia y trauma, y de la pérdida de un futuro imaginado junto a alguien. Escribí Ronan mientras hacía Red y descubrí tu historia mientras la contabas honesta y sinceramente. Mi verdadera esperanza es que estés de acuerdo conmigo en que esta canción debería incluirse en este álbum. Como mi coguionista y la propietaria legítima de toda esta historia, tu opinión y aprobación de esta idea realmente me importan, y respetaré tu voluntad aquí" le escribió Taylor Swift.

Maya aceptó la propuesta de Taylor Swift sin dudar: "Se me llenaron los ojos de lágrimas. Me llevó una hora asimilar las palabras que leía frente a mí. Lloré mientras compartía la noticia".

Red vio originalmente la luz en 2012. Fue su cuarto disco de estudio por aquel entonces y del que vendió unas 8 millones de copias sólo en Estados Unidos gracias al éxito de canciones como We Are Never Ever Getting Back Together, I Knew You Were Trouble, Begin Again, 22 o Everything Has Changed su dueto con Ed Sheeran (que ambos ya han regrabado). Aquel disco estuvo compuesto de 16 canciones por lo que la nueva versión incluirá 14 nuevos temas o versiones de los temas primigenios.

Ese parece ser el caso de All too well, una de las primeras canciones que Taylor Swift escribió de este disco y que además de la versión oficial de 5 minutos y medio tenía otra aún más larga de la que habló en su comunicado original. Ahora a todas ellas podemos sumarle la emotiva Ronan.